Hramul Schitului „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova

Schitul „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova, judeţul Caraş‑Severin, şi‑a sărbătorit cu anticipație hramul duminică, 31 august. În mijlocul obştii şi al numeroşilor pelerini a poposit Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că mântuirea se dobândește prin împlinirea poruncilor și printr‑o viață trăită în voia lui Dumnezeu.

În aceeași zi, Episcopul Caransebeșului a participat la evenimentele organizate la Reşiţa cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la înființarea Inspectoratului Județean de Jandarmi Caraș‑Severin. Manifestările au debutat cu o slujbă de binecuvântare a monumentului eroului jandarm Nicolae Marcu, urmată de o slujbă de Te Deum la sediul inspectoratului.

În fața autorităților civile și militare, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a evidențiat buna colaborare dintre Biserică și Jandarmeria Română, mai ales în momentele solemne și în activitățile de cinstire a eroilor: „Am fost întotdeauna alături de Jandarmeria Română, de Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș‑Severin, la toate momentele importante, așa cum și dânșii sunt alături de noi la toate evenimentele religioase și bisericești din viața eparhiei. Sunt alături de noi la pelerinajul de pe Muntele Mic, la manifestările închinate eroilor patriei noastre la Crucea de la Domașnea. Jandarmeria Română este alături de noi cu timp și fără de timp și credem că merită toată atenția noastră, mai ales că în acest an împlineşte 175 de ani de la înființare. Așadar, este un an jubiliar pentru Jandarmeria Română și un an important pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin”.