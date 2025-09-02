Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Schitului „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 02 Septembrie 2025

Schitul „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova, judeţul Caraş‑Severin, şi‑a sărbătorit cu anticipație hramul duminică, 31 august. În mijlocul obştii şi al numeroşilor pelerini a poposit Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că mântuirea se dobândește prin împlinirea poruncilor și printr‑o viață trăită în voia lui Dumnezeu.

În aceeași zi, Episcopul Caransebeșului a participat la evenimentele organizate la Reşiţa cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la înființarea Inspectoratului Județean de Jandarmi Caraș‑Severin. Manifestările au debutat cu o slujbă de binecuvântare a monumentului eroului jandarm Nicolae Marcu, urmată de o slujbă de Te Deum la sediul inspectoratului.

În fața autorităților civile și militare, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a evidențiat buna colaborare dintre Biserică și Jandarmeria Română, mai ales în momentele solemne și în activitățile de cinstire a eroilor: „Am fost întotdeauna alături de Jandarmeria Română, de Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș‑Severin, la toate momentele importante, așa cum și dânșii sunt alături de noi la toate evenimentele religioase și bisericești din viața eparhiei. Sunt alături de noi la pelerinajul de pe Muntele Mic, la manifestările închinate eroilor patriei noastre la Crucea de la Domașnea. Jandarmeria Română este alături de noi cu timp și fără de timp și credem că merită toată atenția noastră, mai ales că în acest an împlineşte 175 de ani de la înființare. Așadar, este un an jubiliar pentru Jandarmeria Română și un an important pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin”.

 

