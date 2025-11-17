Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Înmormântarea stavroforei Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea Râmeț

Înmormântarea stavroforei Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea Râmeț

Un articol de: Oana Rusu - 17 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit luni, 17 noiembrie, slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Stavrofora Ierusalima Ghibu a fost stareță a Mănăstirii Râmeţ în perioada 1972-2014.

Alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu, din soborul care a înălțat rugăciuni la căpătâiul proinstareței Mănăstirii Râmeț au făcut parte Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu.

În cadrul ceremoniei, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis la slujba de înmormântare a maicii stavrofore Ierusalima Ghibu.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt în care a reliefat viețuirea duhovnicească aleasă a stavroforei Ierusalima. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Maica Ierusalima n-a murit, ci doarme. Ea lasă în urmă lumina exemplului ei edificator și roada efortului ei încordat pentru tot ce era bun, frumos și durabil. Ea a fost și rămâne o personalitate de talie superlativă a monahismului ortodox din Transilvania. Plecându-ne acum, cuviincios, frunțile în fața sicriului ei, Îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să-i ierte maicii Ierusalima tot ce a greșit ca un om în această viață pământească și să așeze sufletul ei nobil în ceata sfinților”.

La finalul slujbei, soborul a plecat în procesiune spre locul unde a fost așezat trupul neînsuflețit al stavroforei Ierusalima Ghibu. Maica proinstareță a fost înmormântată în cimitirul din incinta așezământului monahal, în vecinătatea mormântului Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, cel care i-a fost povățuitor.

La slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu au luat parte obștea Mănăstirii Râmeț, un număr impresionant de preoți și credincioși din Eparhia Alba Iuliei și din împrejurimi, precum și numeroși monahi și monahii din toată Transilvania. Au participat, de asemenea, oficialități județene și locale, între care Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, și Vasile Raica, primarul comunei Râmeț.

Stavrofora Apolinaria Barb, stareța Mănăstirii Râmeț, a subliniat virtuțile stavroforei Ierusalima Ghibu: „Am cunoscut-o pe maica Ierusalima în anul 1969, perioadă în care așezământul monahal nu primise încă aprobarea de a funcționa în regim de mănăstire. Multe au fost încercările, strădania și osteneala maicii Ierusalima și ale Sfântului nostru Cuvios Dometie cel Milostiv. A fost o mare personalitate, cu o puternică credință, evlavie și foarte riguroasă în a menține rânduiala călugărească. Nu cruța pe nimeni când era vorba să apere și să arate ce înseamnă monahismul. Îi purtăm, cu multă recunoștință în suflet, amintirea și Îi mulțumim Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, precum și Sfântului nostru Părinte Dometie și, apoi, sfinției sale, că a avut răbdare să ne formeze în a fi statornice și a continua activitatea în Mănăstirea Râmeț”.


Stavrofora Ierusalima Ghibu s-a născut la data de 23 noiembrie 1936, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba. Și-a exprimat dorința de a îmbrățișa viața monahală încă din anii adolescenței, nevoindu-se, în perioada 1952-1956, la Mănăstirile Afteia (Eparhia Sibiului), Rătești și Barbu (Eparhia Buzăului).

În data de 21 iulie 1956, la îndemnul Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s-a stabilit la Mănăstirea Râmeț, fiind tunsă în monahism în 2 iulie 1957. Timp de 42 de ani, în perioada 1972-2014, a fost stareța așezământului monahal. Sub atenta coordonare și povățuire a Sfântului Cuvios Dometie, monahia Ierusalima a ținut aprinsă flacăra credinței în vremuri potrivnice, contribuind la propășirea cultural-spirituală și administrativ-gospodărească a Mănăstirii Râmeț. În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, în urma unei îndelungate suferințe, stavrofora Ierusalima Ghibu a trecut la cele veșnice.

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Ramet  -   Stavrofora Ierusalima Ghibu  -   inmormantare  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
