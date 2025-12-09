Înnoire la biserica din Prisaca, județul Caraș‑Severin

Data: 09 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit duminică, 7 decembrie, în Parohia Prisaca din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a poposit în această comunitate deoarece în ultima perioadă s‑a lucrat la exteriorul sfintei biserici și a dorit ca înainte de încheierea anului 2025 să sfințească lucrările realizate. Astfel, alături de un sobor de preoți și diaconi, Preasfinția Sa a binecuvântat exteriorul sfântului lăcaș și a sfințit două icoane din mozaic amplasate pe frontispiciul bisericii, cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dar și una a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, așezată pe lateralul bisericii.

În continuare, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie la care au participat autorități locale și credincioși din parohie, printre care copii și tineri îmbrăcați în port popular. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Tuturor celor care s‑au implicat în înfrumusețarea bisericii, Preasfințitul Lucian le‑a oferit diplome de recunoștință. La final, un grup de copii din parohie a susținut un concert de colinde, iar Părintele Episcop i‑a răsplătit pe cei mici cu daruri.

„Nu mai sunt foarte mulți credincioși aici, la Prisaca, dar cei care au rămas sunt foarte atașați de sfânta biserică și în ultima perioadă au executat lucrări importante, mai ales la exteriorul sfântului lăcaș. S‑a lucrat foarte mult la această parohie și credincioșii, în frunte cu părintele paroh Alexandru Ștefănigă, au dorit ca în acest an să binecuvântăm exteriorul bisericii, urmând ca, anul viitor, să înceapă lucrările de restaurare a picturii și, bineînțeles, să restaurăm Altarul și Sfânta Masă. Avem biserici vechi în eparhia noastră, biserica de la Prisaca s‑a construit în anul 1863. Iată, biserici vechi care trebuie periodic înnoite, restaurate și înfrumusețate”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.