Înnoire și binecuvântare la Parohia Voislova din Caraș‑Severin

Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 18 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 16 noiembrie, Parohia Voislova, județul Caraș‑Severin. Părintele Episcop Lucian a sfințit două icoane din mozaic așezate deasupra intrării principale a bisericii parohiale, reprezentând pe ocrotitorul sfântului lăcaș, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și pe Sfântul Ioan Botezătorul. În continuare, ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie, la care au participat autorități locale, copii și tineri îmbrăcați în port popular, precum și numeroși credincioși din această parohie. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele protopop Virgil Voinea a dat citire pastoralei Sfântului Sinod la prima duminică din Postul Nașterii Domnului.

Tot duminică, ierarhul a binecuvântat și casa parohială ce a fost renovată și înfrumusețată în ultima perioadă.

„Ne bucurăm de toate aceste realizări materiale, înfrumusețarea bisericii, înfrumusețarea casei parohiale, amenajarea bibliotecii și a arhivei parohiale, dar ne bucurăm și mai mult căci astăzi și cred că în fiecare duminică și sărbătoare, aici la Voislova avem foarte mulți credincioși la biserică”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian.

La final, părintele paroh Ioan Bircea a fost hirotesit iconom‑stavrofor, iar tuturor celor implicați în lucrarea Bisericii ierarhul le‑a oferit diplome de recunoștință. Părintele paroh i‑a oferit o cruce de lemn sculptată Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, din partea comunității.

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Voislova a fost ridicată în anul 1831. A fost pictată în întregime în anul 1991 de pictorul Damian Mihuţ şi de soţia sa, Aurelia.

 

