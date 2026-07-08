Întâlnirea absolvenților Seminarului Teologic din Caransebeș, promoția 1976

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebeșului, la Caransebeș a avut loc întâlnirea festivă a absolvenților Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu”, promoția 1976, un moment de aleasă bucurie, comuniune și recunoștință, care a reunit foști colegi la cinci decenii de la încheierea anilor de formare teologică.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum de către un sobor de preoți, în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, în Biserica „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Centrului eparhial. În cadrul acestui moment de rugăciune au fost înălțate cereri de mulțumire pentru darurile primite de la Dumnezeu și pentru binecuvântarea de a se reîntâlni după atâția ani. A urmat slujba Parastasului, oficiată pentru ierarhii, profesorii și colegii promoției trecuți la cele veșnice, în semn de aleasă cinstire și recunoștință față de cei care au contribuit la formarea lor duhovnicească, intelectuală și umană.

În cuvântul adresat partici­panților, Preasfințitul Părinte Lucian a apreciat fidelitatea și statornicia cu care absolvenții pro­moției 1976 și-au împlinit chemarea primită de la Dumnezeu, subliniind importanța formării teologice dobândite la Seminarul din Caransebeș și responsabilitatea slujitorului Bisericii de a rămâne un mărturisitor al credinței și un păstor devotat al comunității. Totodată, ierarhul i-a îndemnat să păstreze vie comuniunea dintre colegi și să transmită generațiilor tinere exemplul unei slujiri întemeiate pe credință, jertfelnicie și iubire față de Biserică.

Programul a continuat la Centrul eparhial din Caransebeș, în fostul sediu al Seminarului Teologic. Participanții au vizitat Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caran­sebeșului, unde au redescoperit documente, obiecte de patrimoniu și mărturii care ilustrează istoria Episcopiei Caransebeșului. În continuare, aceștia au vizitat Reșe­dința episcopală și Paraclisul episcopal cu hramurile „Nașterea Sfân­tului Ioan Botezătorul” și „Sfinții Trei Ierarhi”, având prilejul să descopere frumusețea și încărcătura spirituală a acestui spațiu reprezentativ pentru viața liturgică și administrativă a Episcopiei Caransebeșului.

În sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” s-a desfășurat tradiționala „oră de dirigenție”, susținută de părintele profesor universitar dr. Sorin Cosma, unul dintre profesorii care au contribuit la formarea multor generații de slujitori ai Bisericii.

La finalul întâlnirii, absolvenții promoției 1976 au înălțat rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul revederii și pentru binecuvântările revărsate asupra lor de-a lungul celor cincizeci de ani de slujire.