Lansarea proiectului Patriarhiei Române pentru tineri la Suceava

Într‑o societate în care întrebările legate de viitorul tinerei generații devin tot mai apăsătoare, iar nevoia de repere sigure se face simțită în fiecare comunitate, la Suceava a fost prezentat proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română - o inițiativă ce transformă grija pentru copii într‑un program concret de formare, sprijin și însoțire.

Evenimentul s‑a desfășurat în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului cultural-educațional și social „Dosoftei Mitropolitul”, din cadrul campusului Liceului Teologic sucevean, în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Au fost de față reprezentanți ai Administrației Patriarhale, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava și membri ai echipei de implementare, oameni implicați direct în conturarea și punerea în lucrare a acestei viziuni educaționale.

Conferința a fost moderată de arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial în cadrul Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață. A urmat intervenția părintelui Florin Marica, director al Departamentului de proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, care a prezentat mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, structurat în zece principii fundamentale, reunite sub genericul „Decalogul copiilor vulnerabili”.

Mai multe detalii despre implementarea acestui program, care se va desfășura pe parcursul a 52 de luni, au fost oferite de părintele Florin Marica. Sfinția sa a subliniat faptul că elementul central al proiectului îl constituie ridicarea unui amplu centru multifuncțional în orașul Pantelimon, în proximitatea Capitalei. Așezământul va cuprinde spații de cazare, săli pentru conferințe și spectacole, bibliotecă, ateliere de creație, laboratoare, terenuri și piste sportive, zone de recreere - un adevărat campus în care educația, cultura, mișcarea și viața spirituală vor lucra împreună.

În paralel cu edificarea infrastructurii, proiectul va aduce în tabere și programe de formare peste 5.800 de copii și tineri din întreaga țară. Aceștia vor participa la ateliere tematice, activități artistice, sesiuni de lectură, meșteșuguri, consiliere psihologică și socială, sprijin educațional și schimburi de experiență, toate fiind gândite pentru a reda demnitatea, încrederea și bucuria de a învăța.

Cei prezenți au urmărit apoi un material realizat de TRINITAS TV, televiziunea Patriarhiei Române, care surprinde principalele activități ce vor fi derulate în cadrul programului, precum și infrastructura centrului.

După vizionarea filmului, părintele Mihai Pavel, expert în educație parentală, a subliniat că orice lucrare dedicată formării tinerilor nu poate rodi durabil fără a avea drept temelie implicarea vie și conștientă a familiei - spațiul în care, prin iubire, prin puterea exemplului și prin statornicia rugăciunii, se plămădește caracterul și se aprinde în inimă dorul după bine și după Dumnezeu.

În continuarea acestei perspective, au luat cuvântul Ciprian Nicolae Anton, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie, care au evidențiat importanța parteneriatului dintre Biserică și Școală, precum și necesitatea susținerii unor inițiative capabile să ofere copiilor sprijin real, modele autentice și șanse concrete pentru viitor.

În plan local, inițiativa va prinde contur și în cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, unde vor fi înființate trei centre educaționale în comunitățile din Parohia „Sfântul Nicolae”-Uncești, Parohia „Sfântul Nicolae”-Sadova și Parohia „Nașterea Maicii Domnului”-Milișăuți. Aproximativ 200 de copii vor beneficia aici de ateliere de creație, lectură și literatură, meșteșuguri, expoziții, activități de grup, precum și de consiliere psihologică și socială, printr‑un program menit să susțină dezvoltarea lor armonioasă și integrarea într‑un cadru educativ stabil.