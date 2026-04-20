Liturghie arhierească la Sibiu în Duminica Sfântului Apostol Toma

În Duminica a 2-a după Paști, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a subliniat importanţa mărturiei pe care o dă Apostolul Toma despre realitatea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a liturghisit un sobor de preoţi şi diaconi în care s-au aflat vicarul cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. prof. dr. Vasile Mihoc, slujitorii lăcaşului de cult aflat în cartierul Lazaret din Sibiu şi alţi slujitori ai sfintelor altare. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Gabriel Murgoiu, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii bisericii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie şi au ascultat cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, care a tâlcuit Evanghelia citită în Duminica Sfântului Apostol Toma.

„Duminica aceasta, a doua după Paşti, încheie Săptămâna Luminată, cea plină de bucuria Învierii de care ne-am împărtăşit şi de prezenţa luminoasă a lui Hristos Cel înviat, Care ni Se descoperă pe Sine tainic, dar real, în toată măreţia sfinţeniei Sale. Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie ne readuce în atenţie prima şi a doua întâlnire cu ucenicii Săi a Mântuitorului după Înviere. Am reţinut de la prima arătare a lui Hristos după Înviere că ucenicii Săi, cuprinşi de teama celor ce Îl răstigniseră pe Iisus, stăteau ascunşi şi cu uşile încuiate, păstrând în sufletele lor speranţa împlinirii celor prevestite de Învăţătorul lor despre moartea şi Învierea Sa. Spre seară, în ziua cea dintâi a săptămânii, prin uşile încuiate, Mântuitorul Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor, cu trupul Său îndumnezeit cu care a ieşit din mormânt, prin piatra pecetluită, şi i-a binecuvântat prin formula sfântă: «Pace vouă!» Îndată după ce i-a binecuvântat şi le-a înlăturat frica din inimile lor, Hristos i-a trimis la o misiune sfântă, o misiune pe care ei o vor împlini şi care se va desăvârşi după împărtăşirea lor de Duhul Sfânt, Care S-a coborât peste ei la cincizeci de zile la Înviere. Mântuitorul i-a instituit pe aceştia într-o slujire nouă şi dumnezeiască, slujirea preoţească. De la prima arătare a Mântuitorului cu ucenicii Săi după Înviere a lipsit Apostolul Toma. După opt zile, Mântuitorul Hristos Se arată din nouă Sfinţilor Săi Apostoli, prezent fiind şi Toma, şi după ce îi binecuvântează, Se adresează în chip special Sfântului Toma: «Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios». La această probă de credinţă în Hristos Cel înviat, îl vedem pe Apostolul Toma depăşind slăbiciunea firii sale omeneşti nepregătite să primească un adevăr aşa de mare, ieşit cu totul din comun, cum a fost Învierea Domnului. Cu toată îndoiala sa, Sfântul Apostol Toma a încercat şi a trecut această probă şi în numele nostru, al tuturor, ca mărturie peste veacuri şi milenii a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

La final, pr. prof. dr. Vasile Mihoc i-a mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă peste comunitatea de credincioşi din cartierul Lazaret al municipiului Sibiu.