Lucrările simpozionului internațional de teologie din Craiova continuă

Simpozionul internațional de teologie cu tema „Dimensiunea europeană a Sinodului I Ecumenic de la Niceea”, organizat de Arhi­episcopia Craiovei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a continuat miercuri, 9 iulie, cu noi sesiuni de comunicări, prelegeri, mese rotunde și work­shopuri, dedicate Anului jubiliar: 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic.

Ziua a început la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova cu sesiunea a doua de comunicări știin­țifice, moderată de pr. dr. Doru Marcu. Printre conferențiarii de marcă s-a numărat dr. Johann Schneider, Episcop al Bisericii Evanghelice din Germania, care a susținut prelegerea: „Did the International Theological Commission between Orthodox Churches and the Communion of Churches within the LWF solve the filioque issue in Cairo 2024?”

Au urmat intervenții de înaltă ținută academică susținute de pr. prof. dr. Constantin Preda - „Sinodul Apostolic din Ierusalim ca model de ­decizie eclezială (Fapte 15)”; pr. prof. dr. Vasile Vlad, „Învăţături de la Niceea în scrierile Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”; prof. dr. Edit Szegedi.

După pauza de cafea, lucrările au continuat cu prezentările dr. Claudia Rammelt, dr. Natallia Vasilevich.

După o scurtă pauză, pr. Dionisie Arion a prezentat o comunicare despre cei 72 de ani de burse acordate ortodocșilor prin Fundaţia Brot für die Welt, urmată de o masă rotundă cu delegația germană pe tema dimensiunii ecumenice a activității teologice. Printre invitați amintim pe dr. Wolfram Langpape (EKD), dr. Dagmar Heller, Leander Knoop, reprezentant al „Junges Forum Orthodoxie”.

După-amiaza, la Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu din Craiova, a avut loc o masă rotundă cu tema „Vizibilitatea Bisericii astăzi într-o lume secularizată”, moderată de lect. univ. dr. Lucian Dindirică. În cadrul acesteia a luat cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

„Sinodul I Ecumenic a reglementat și problema relației dintre Biserică și autoritatea seculară. Biserica s-a organizat și s-a întrunit prin episcopii ei la Niceea, însă cu ajutorul puterii imperiale. Fără sprijinul împăratului și fără logistica de la Constantinopol, episcopii nu s-ar fi putut întruni și nici nu ar fi putut desfășura aceste lucrări. Eusebiu de Cezareea vorbește despre acest Sinod în «Viața Sfântului Constantin cel Mare» din Istoria bisericească. El spune că preocuparea împăratului a fost atât de mare, încât a ținut personal să rostească discursul de deschidere a Sinodului. Mai mult, Sfântul Constantin era atât de preocupat de pacea imperiului, încât el se considera «episcopul celor din afara cetății». În mod sigur că această preocupare venea din credința profundă a Sfântului Constantin cel Mare, mai ales din evlavia Sfintei Elena, care și-a luat osteneala să rezidească multe lăcașuri sfinte la Ierusalim, să descopere Crucea Mântuitorului Hristos și chiar să facă prima basilică de la Sfântul Mormânt. Toate acestea arată cât de importantă era Biserica pentru Sfântul Constantin cel Mare. Biserica a reprezentat pentru el inima imperiului său”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

O intervenție a avut și Episcopul Johann Schneider. Din partea autorităţilor locale au luat cuvântul Dan Diaconu, prefectul judeţului Dolj, şi Mihail-Adrian Neațu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, care au vorbit despre proiectele de colaborare cu Biserica, în special cu Arhiepiscopia Craiovei și au reafirmat angajamentul în continuarea colaborării dintre instituţiile statului român şi Biserică.

Programul zilei a continuat cu ateliere pentru doctoranzi, organizate de delegația germană, pe tema „Mântuirea omului în textele de dialog dintre EKD și BOR”, și s-a încheiat cu o vizită la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde pr. conf. dr. Sergiu Popescu a prezentat istoricul lăcaşului de cult emblematic pentru Craiova.

Simpozionul a continuat joi, 10 iulie, cu noi sesiuni științifice, ateliere și vizite la obiective religioase și culturale din municipiul Craiova.