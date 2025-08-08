Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Mănăstirea Almăj‑Putna în haine de sărbătoare

Mănăstirea Almăj‑Putna în haine de sărbătoare

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 08 August 2025

La praznicul Schimbării la Față, 6 august, obștea Mănăstirii Almăj‑Putna din județul Caraș‑Severin și‑a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost alături de viețuitorii acestui așezământ și credincioșii pelerini, săvârșind Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi la Altarul de vară. 

La hramul Mănăstirii Almăj‑Putna au participat numeroși credincioși și pelerini veniți din apropiere, dar și din alte părți ale țării.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Lucian a binecuvântat și prinoasele aduse pentru ziua hramului. De asemenea, a rostit un cuvânt de învățătură în care i‑a îndemnat pe cei prezenți să fie mai activi din punct de vedere spiritual.

„Le‑am mulțumit tuturor pentru răbdare, dragoste și jertfă, pentru că au venit de departe și de aproape, ca împreună aici, pe acest nou Tabor al Banatului, să ne închinăm Mântuitorului Hristos, să ne închinăm Preasfintei Treimi și să vedem cu ochii minții că Iisus Hristos este într‑adevăr Raza Tatălui, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină. La Schimbarea la Față vedem și noi arătarea Preasfintei Treimi, ca și la Iordan, la Botezul Mântuitorului Hristos”, a precizat Părintele Episcop Lucian.

Viaţa călugărească la Almăj‑Putna a început în luna martie a anului 1997, când ieromonahul Sava Gana, numit mai târziu stareţ, împreună cu alţi călugări, au administrat schitul. Prin osteneala lor şi contribuţia oamenilor de bună credinţă s‑a realizat construcţia unui paraclis de vară, a corpului de chilii, a paraclisului de iarnă şi a unui sector agrozootehnic, pe un teren aflat în apropierea schitului. În anul 1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat schitul la rang de mănăstire, cu hramul „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos”. Stareţul mănăstirii este protosinghelul Andrei Radu.

 

