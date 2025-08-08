Mănăstirea Almăj‑Putna în haine de sărbătoare

La praznicul Schimbării la Față, 6 august, obștea Mănăstirii Almăj‑Putna din județul Caraș‑Severin și‑a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost alături de viețuitorii acestui așezământ și credincioșii pelerini, săvârșind Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi la Altarul de vară.

La hramul Mănăstirii Almăj‑Putna au participat numeroși credincioși și pelerini veniți din apropiere, dar și din alte părți ale țării.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Lucian a binecuvântat și prinoasele aduse pentru ziua hramului. De asemenea, a rostit un cuvânt de învățătură în care i‑a îndemnat pe cei prezenți să fie mai activi din punct de vedere spiritual.

„Le‑am mulțumit tuturor pentru răbdare, dragoste și jertfă, pentru că au venit de departe și de aproape, ca împreună aici, pe acest nou Tabor al Banatului, să ne închinăm Mântuitorului Hristos, să ne închinăm Preasfintei Treimi și să vedem cu ochii minții că Iisus Hristos este într‑adevăr Raza Tatălui, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină. La Schimbarea la Față vedem și noi arătarea Preasfintei Treimi, ca și la Iordan, la Botezul Mântuitorului Hristos”, a precizat Părintele Episcop Lucian.

Viaţa călugărească la Almăj‑Putna a început în luna martie a anului 1997, când ieromonahul Sava Gana, numit mai târziu stareţ, împreună cu alţi călugări, au administrat schitul. Prin osteneala lor şi contribuţia oamenilor de bună credinţă s‑a realizat construcţia unui paraclis de vară, a corpului de chilii, a paraclisului de iarnă şi a unui sector agrozootehnic, pe un teren aflat în apropierea schitului. În anul 1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat schitul la rang de mănăstire, cu hramul „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos”. Stareţul mănăstirii este protosinghelul Andrei Radu.