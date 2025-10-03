Moment de sărbătoare la Mănăstirea Brebu din Banat

Data: 03 Octombrie 2025

Mănăstirea Brebu, județul Caraș‑Severin, și‑a sărbătorit hramul de praznicul Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de un numeros sobor de preoți și diaconi, în Altarul de vară. Sfânta slujbă a fost înfrumusețată prin cântarea la strană de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Tot în această zi, Părintele Episcop Lucian a împlinit 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

„Ne‑am rugat astăzi pentru cei bolnavi, pentru pace între oameni și între popoare. Ne‑am rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze noul an universitar, care astăzi începe. Ne‑am rugat pentru obștea acestei sfinte mănăstiri și pentru toți ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal. Și ne‑am rugat ca Maica Domnului să ne acopere cu cinstitul ei Acoperământ” , a spus Preasfinția Sa.