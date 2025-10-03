Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Moment de sărbătoare la Mănăstirea Brebu din Banat

Moment de sărbătoare la Mănăstirea Brebu din Banat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Octombrie 2025

Mănăstirea Brebu, județul Caraș‑Severin, și‑a sărbătorit hramul de praznicul Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de un numeros sobor de preoți și diaconi, în Altarul de vară. Sfânta slujbă a fost înfrumusețată prin cântarea la strană de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Tot în această zi, Părintele Episcop Lucian a împlinit 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

„Ne‑am rugat astăzi pentru cei bolnavi, pentru pace între oameni și între popoare. Ne‑am rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze noul an universitar, care astăzi începe. Ne‑am rugat pentru obștea acestei sfinte mănăstiri și pentru toți ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal. Și ne‑am rugat ca Maica Domnului să ne acopere cu cinstitul ei Acoperământ” , a spus Preasfinția Sa.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Brebu  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri