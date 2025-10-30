Moment festiv la Cercul Militar Național

Ziua clerului militar, instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 1‑2 iulie 2025, a fost celebrată pentru prima dată astăzi, 30 octombrie, în Capitală. Momentul festiv care a reunit preoții militari din întreg cuprinsul țării noastre și numeroși reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai Statului Major al Apărării a fost găzduit în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Național.

După intonarea imnului național de către Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, manifestarea a debutat printr‑o slujbă de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Patriarhului României.

În continuare, a luat cuvântul părintele Sorin Ștefan Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul MApN: „Suntem martorii unui eveniment aparte în istoria Armatei și a Bisericii: serbăm astăzi, pentru prima oară de la înființarea acestei instituții în anul 1850, Ziua clerului militar, instituită prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Statului Major al Apărării. De astăzi, în fiecare an, la 26 octombrie, preoții militari din Armata României își vor celebra patronul spiritual, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, un sfânt provenit din rândul militarilor din armata romană a primelor veacuri creștine. În anul 2025, în care Patriarhia Română își celebrează Centenarul și îi omagiază pe duhovnicii și mărturisitorii ortodocși români din secolul al XX‑lea, Armata își serbează militarii înveșmântați în haina liturgică. Istoria acestei vocații comune este la fel de veche precum istoria poporului. Pământul care astăzi poartă numele de România a fost apărat cu jertfa de sânge a ostașilor la căpătâiul cărora a fost permanent preotul militar. Apărarea țării, a credinței creștin‑ortodoxe, a valorilor fundamentale ale poporului român, a fost dintotdeauna o misiune deopotrivă a militarului și a preotului. Încununarea acestei conlucrări binecuvântate dintre Armată și Biserică s‑a făcut astăzi tocmai în Catedrala Națională, sfințită în data de 26 octombrie, locul unde, pentru prima oară, toți preoții militari au devenit un singur glas de rugăciune și mulțumire către Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra militarilor români și asupra clerului militar în cei 175 de ani de asistență religioasă în structurile iubitoarei de Hristos oștiri”.

A urmat vizionarea unui scurt film documentar dedicat celor 175 de ani de slujire a clerului militar, la finalul căruia a luat cuvântul Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, care a realizat o retrospectivă a asistenței religioase oferite de clerul militar ostașilor români, asistență ce a fost întreruptă și interzisă în perioada regimului comunist: „Revenirea clerului în rândurile Armatei Române este pe cât de legitimă, pe atât de necesară. Este legitimă pentru că are o vechime de 175 de ani, iar contribuțiile lui au fost recunoscute nu doar de către Biserică. Sunt volume întregi de studii scrise de istorici militari care arată contribuția fundamentală a preoților militari, din care unii au strălucit nu doar ca duhovnici, ci și în calitate de conducători de oaste în momentul în care lucrul acesta le‑a fost cerut. (...) Chiar dacă societatea a evoluat spre secularizare, oamenii au nevoie de susținere spirituală, iar în situația în care ne aflăm sub diferite tipuri de amenințări, când trăim o mulțime de frici care adeseori ne destabilizează, a avea un preot în preajmă și la serviciu, și în misiunile în care participă militarii Armatei Române, este un lucru mai mult decât necesar. Acest lucru s‑a văzut mai ales în misiunile externe, în teatrele de război ale Armatei Române în ultimele decenii. De aceea, suntem foarte bucuroși de această sărbătoare și am fost foarte onorați, atât în Catedrala Națională, cât și aici, de prezența atâtor generali, în frunte cu șeful Statului Major al Apărării”.

La finalul cuvântului său, ierarhul a oferit Diploma omagială a Anului Centenar al Patriarhiei Române, cu medalie, din partea Patriarhului României, în semn de apreciere față de activitatea desfășurată, următorilor militari: generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării; general‑maior Valentin Brânzei, director al Statului Major al Apărării; general‑locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre; general‑locotenent Leonard‑Gabriel Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene; viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale; general‑maior Liviu‑Marian Mazilu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit; locotenent‑colonel Mihai Constantin Daniel.

Ultima alocuțiune i‑a aparținut generalului Gheorghiță Vlad, care a mulțumit Patriarhiei Române și Preafericirii Sale pentru instituirea Zilei clerului militar, pentru săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Națională și pentru introducerea, în piciorul Sfintei Mese a lăcașului, a listelor cu numele a sute de mii de eroi români care s‑au jertfit în toate conflagrațiile în care Armata Română a participat. „Am reușit să reînființăm serviciul clerului militar, să ridicăm biserici în foarte multe unități și să înființăm funcții de preot militar. Am început o campanie foarte activă pentru a aduce și această mângâiere pentru sufletul soldatului român prin serviciul prestat de dumneavoastră. De fapt, nu este un serviciu, ci este o datorie pentru soldatul român. Vom continua ceea ce am început. Îmi doresc din tot sufletul ca în fiecare unitate militară să avem instituția clerului militar, să fiți aproape de noi în toate activitățile și misiunile pe care le desfășurăm”, a adăugat șeful Statului Major al Apărării.

La finalul evenimentului, generalul Gheorghiță Vlad a acordat mai multe distincții militare onorifice. Astfel, a dăruit Emblema de Onoare a Armatei României Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul și Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării părintelui consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță și Grupului psaltic „Tronos”. Totodată, Emblema de Merit „Partener pentru Apărare” a fost conferită părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.