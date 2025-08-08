Pelerini bucureșteni la Mănăstirea Sihăstria

Data: 08 August 2025

În ziua de 7 august 2025, la evenimentele liturgice desfășurate la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, prilejuite de proclamarea locală a Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie, a participat și un grup de pelerini din Capitală, de la Parohia Apărătorii Patriei III. Parohia este nou‑înființată, iar biserica ce urmează a se construi în zona de sud a Bucureștiului va avea ca hram sărbătoarea Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria, fiind prima din Capitală care a fost pusă sub ocrotirea cuvioșilor recent‑canonizați.

„A fost dorința enoriașilor de a participa la acest moment istoric, având binecuvântarea de a ne închina cinstitelor moaște ale ocrotitorilor noștri. Sfinții Cleopa și Paisie au fost aleși de această comunitate tânără, constituită într‑un cartier nou, în Apărătorii Patriei, pentru a ocroti biserica ce urmează a fi ridicată aici. A fost un prilej de a cunoaște mai bine viața și misiunea acestor cuvioși, care sunt convins că ne vor ajuta cu rugăciunea lor către Dumnezeu în lucrarea de construire a noii biserici, care va începe anul viitor”, a mărturisit părintele paroh Adrian Cotorceanu.

Pelerinajul a fost realizat cu sprijinul Agenției de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române, în drumul lor către județul Neamț, pelerinii închinându‑se și la alte lăcașuri de cult din Moldova.