Pelerini bucureșteni la peștera Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

În Duminica a doua după Paști, 19 aprilie, 24 de elevi de la Asociația „Ana și Copiii” și de la Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”, însoțiți de preoții slujitori ai Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” - Pallady din București, alături de membri ai Consiliului și Comitetului parohial, precum și de reprezentanți ai asociației și ai liceului, au vizitat Peștera Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și mănăstirea cu același nume din județul Neamț. Pentru majoritatea pelerinilor, mici și mari, aceasta a fost prima întâlnire cu Sfânta Cuvioasă Teodora, „floarea duhovnicească a Moldovei”, chiar în locurile în care și-a închinat viața lui Dumnezeu.

După participarea la Sfânta Liturghie, părintele stareț, arhimandritul Pahomie Catană, a întâmpinat grupul de pelerini cu dragoste părintească, binecuvântându-i pe toți și oferindu-le un cuvânt de folos pentru suflet, dar și hrană pentru trup. După vizitarea peșterii, unul dintre cele mai înălțătoare momente a fost vizitarea șantierului viitoarei biserici închinate Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Aici, la 1.000 de metri altitudine, în locul sfințit de rugăciunea pustnicilor, 27 de piloni de beton vor fi introduși la o adâncime de 17 metri în stâncă, pentru susținerea viitoarei biserici, cu ajutorul unui utilaj de forare.

Pelerinajul a avut ca obiectiv principal vizitarea Mănăstirii Sihla, însă a debutat sâmbătă, 18 aprilie, cu vizitarea mănăstirilor Caraiman, Izvorul Mureșului și Pângărați și s-a încheiat duminică prin vizitarea casei memoriale a scriitorului Ion Creangă.

Importanța colaborării dintre Biserică și școală este evidențiată prin organizarea acestui pelerinaj, rod al parteneriatului dintre Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” - Pallady, Protoieria Sector 3 Capitală, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Asociația „Ana și Copiii”, realizat cu sprijinul și implicarea directă a membrilor Comitetului parohial. Această colaborare demonstrează rolul esențial al educației integrate - spirituale și culturale - în formarea tinerilor.

În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, acest pelerinaj rămâne o cateheză vie despre familie și despre modul în care soții pot dobândi mântuirea, pornind chiar de la exemplul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

Importanța pelerinajelor ortodoxe în viața tinerilor este deosebită, deoarece acestea reprezintă o șansă reală de îmbogățire spirituală și culturală, oferindu-le acces la experiențe formative autentice. Prin contactul direct cu locurile sfinte, valorile și tradițiile credinței, tinerii dobândesc repere solide pentru viață, aceste trăiri rămânându-le ca amintiri luminoase și surse de inspirație pentru viitor.