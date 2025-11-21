Piesă de teatru realizată de elevii seminariști din Caransebeș

La Casa de cultură „George Suru” din Caransebeș, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” au impresionat publicul prin interpretarea piesei de teatru „Nu ne răzbunați!” Evenimentul artistic s‑a desfășurat miercuri, 19 noiembrie, în sala de spectacole. Artiștii au interpretat un fragment din istoria credinței, aducând un omagiu curajului și jertfei celor care au mărturisit adevărul până la capăt. Au fost prezenți profesori, preoți, elevi, părinți ai acestora, precum și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

„Pe această scenă am văzut două lumi paralele. Într‑o parte s‑a văzut cum omul se poate transfigura, iar în cealaltă parte s‑a văzut cum omul se poate desfigura. Într‑adevăr a fost una din cele mai reușite piese de teatru pe care le‑am văzut în cei aproape 20 de ani de păstorire aici la Caransebeș, o piesă de teatru gândită de elevii noștri seminariști. Îi felicităm pe fiecare pentru că și‑au asumat pe deplin rolul în această piesă dramatică. Vizavi de tot ceea ce s‑a întâmplat la începutul anilor ´50, nouă nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne rugăm. Sfinții închisorilor ne roagă pe noi să nu îi răzbunăm, ci să ne rugăm așa cum Mântuitorul S‑a rugat pentru toți cei care L‑au răstignit. Suntem datori să înmulțim rugăciunea, să încercăm să fim mai atenți unii cu ceilalți și să ne purtăm sarcinile unii altora, așa cum, în închisorile comuniste, martirii și mărturisitorii au purtat sarcinile unii altora și au împlinit cu adevărat legea lui Hristos”, a subliniat, la final, Părintele Episcop Lucian.

În semn de apreciere pentru implicarea deosebită în formarea elevilor și în susținerea activităților culturale și spirituale la Seminarul din Caransebeș, profesoara Otilia Barcan a primit din partea Părintelui Episcop Lucian o diplomă de recunoștință.