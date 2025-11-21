Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Piesă de teatru realizată de elevii seminariști din Caransebeș

Piesă de teatru realizată de elevii seminariști din Caransebeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 21 Noiembrie 2025

La Casa de cultură „George Suru” din Caransebeș, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” au impresionat publicul prin interpretarea piesei de teatru „Nu ne răzbunați!” Evenimentul artistic s‑a desfășurat miercuri, 19 noiembrie, în sala de spectacole. Artiștii au interpretat un fragment din istoria credinței, aducând un omagiu curajului și jertfei celor care au mărturisit adevărul până la capăt. Au fost prezenți profesori, preoți, elevi, părinți ai acestora, precum și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

„Pe această scenă am văzut două lumi paralele. Într‑o parte s‑a văzut cum omul se poate transfigura, iar în cealaltă parte s‑a văzut cum omul se poate desfigura. Într‑adevăr a fost una din cele mai reușite piese de teatru pe care le‑am văzut în cei aproape 20 de ani de păstorire aici la Caransebeș, o piesă de teatru gândită de elevii noștri seminariști. Îi felicităm pe fiecare pentru că și‑au asumat pe deplin rolul în această piesă dramatică. Vizavi de tot ceea ce s‑a întâmplat la începutul anilor ´50, nouă nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne rugăm. Sfinții închisorilor ne roagă pe noi să nu îi răzbunăm, ci să ne rugăm așa cum Mântuitorul S‑a rugat pentru toți cei care L‑au răstignit. Suntem datori să înmulțim rugăciunea, să încercăm să fim mai atenți unii cu ceilalți și să ne purtăm sarcinile unii altora, așa cum, în închisorile comuniste, martirii și mărturisitorii au purtat sarcinile unii altora și au împlinit cu adevărat legea lui Hristos”, a subliniat, la final, Părintele Episcop Lucian.

În semn de apreciere pentru implicarea deosebită în formarea elevilor și în susținerea activităților culturale și spirituale la Seminarul din Caransebeș, profesoara Otilia Barcan a primit din partea Părintelui Episcop Lucian o diplomă de recunoștință.

Citeşte mai multe despre:   Seminarul Teologic Caransebes  -   teatru  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri