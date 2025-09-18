Poetul Ioan Alexandru, pomenit la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală

Data: 18 Septembrie 2025

Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, 16 septembrie, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Slujba Parastasului a fost oficiată în prezența președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, și a numeroși invitați.

Părintele paroh Emil‑Nedelea Cărămizaru a arătat că Ioan Alexandru, „nedrept de puțin cunoscut în mediul școlar”, a fost un orator „de geniu”, „care transmitea lumină din lumină”: „25 de ani fără poetul Imnurilor Brâncovenilor, Ioan Alexandru, un om cât un ocean de stele, ca niște lumini pline de vers și purtătoare de duh luminos. (...) Vorbea ca un sacerdot despre Dumnezeu, despre misiunea noastră preoțească”.

La rândul său, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor, a subliniat faptul că credința poetului se împletea cu dragostea de țară.

„A fost un om deschis către învățătură, a urmat școli înalte. A fost creștin, dar și patriot. (...) El a reprezentat o biserică cu adevărat națională - Biserica Ortodoxă, dar a fost un iubitor al tuturor creștinilor. (...) I‑a iubit pe românii de pretutindeni, socotind că ei sunt parte a poporului român. Trăim vremuri tulburi, vremuri în care cuvintele sale ar fi fost mai necesare decât oricând”, a spus Varujan Vosganian.