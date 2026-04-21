Popas aniversar în Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Buzău

În Duminica a 2-a după Paști, 19 aprilie, credincioșii Parohiei „Sfântul Apostol Toma” din municipiul Buzău au trăit o îndoită bucurie: prăznuirea ocrotitorului bisericii lor și celebrarea zilei de naștere a chiriarhului. Cu ocazia împlinirii vârstei de 61 de ani, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a poposit în comunitatea parohială din apropierea Parcului Marghiloman, săvârșind Sfânta Liturghie de hram.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa au slujit nouă clerici, dintre amintim pe pr. Ciprian-Ion Ioniță, consilier patriarhal, și pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial.

Pornind de la Evanghelia duminicală (Ioan 20, 19-31), Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că apelativul de „necredincios” atribuit Sfântului Apostol Toma este unul nedrept, acesta reprezentând, de fapt, tipologia omului analitic, care simte nevoia să treacă adevărurile de credință prin filtrul rațiunii.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, teologul George Pătrășcan, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În încheiere, părintele paroh Ionuț Constantin i-a mulțumit chiriarhului pentru slujirea la hramul bisericii buzoiene ocrotite de Sfântul Apostol Toma și a arătat că prezența acestuia în mijlocul comunității este cu atât mai prețioasă, cu cât coincide cu împlinirea vârstei de 61 de ani, dăruindu-i un aranjament floral.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a subliniat că, la astfel de popasuri aniversare, gândul de recunoștință se îndreaptă către Dumnezeu, Dătătorul vieții, dar și către părinții trupești, dascălii, duhovnicii și ceilalți oameni care i-au marcat parcursul, rugându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos să reverse asupra clerului și a dreptcredincioșilor creștini darurile Sale de pace și sănătate.