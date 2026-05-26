Popas de rugăciune la Parohia Vânătorii Mici din județul Giurgiu

Preasfințitul Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei și Roma­naților, a săvârșit duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie în Parohia Negreni I, localitatea Scorni­cești, județul Olt, păstorită din anul 1988 de preotul Marian Mazilu, informează episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a târnosit paraclisul parohiei. Preotul paroh a primit de la ierarh „Crucea Oltului”, iar ctitorii și binefăcătorii au primit distincții. În anul 2025, preotul paroh Marian Mazilu a început con­strucția unui paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în vecinătatea bisericii, pe terenul donat de Mircea Topală. În formă de navă, din cărămidă, având dimensiunile de 11,50 m lungime, 5 m lățime și 9,50 m înăl­țime, acesta va servi drept lăcaș de slujire pe timp de iarnă și capelă mortuară în restul timpului. Părintele paroh l-a înzestrat cu catapeteasmă sculp­tată în lemn de stejar și icoane, policandre aurite din bronz, obiecte de cult, l-a dotat cu sistem centralizat de încălzire, sistem de amplificare audio și l-a pictat în întregime. La exterior, a refăcut gardul de la intrare, din șipci metalice, și a pavat zona din jurul paraclisului.