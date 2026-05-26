Membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei s‑au reunit luni, 25 mai, în noua sală de festivități a Centrului eparhial din Timișoara, pentru ședința de constituire a
Popas de rugăciune la Parohia Vânătorii Mici din județul Giurgiu
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”‑Vânătorii Mici, Protopopiatul Bolintin, județul Giurgiu, înconjurat de un ales sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat semnificația deosebită a acestei duminici în viața Bisericii Ortodoxe când au fost pomeniți Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic. La finalul slujbei, în semn de apreciere, ierarhul a oferit mai multe daruri părintelui paroh Gabriel Cucu, precum și tuturor clericilor prezenți la eveniment. La final, din partea comunității parohiei, Preasfințitul Părinte Ambrozie a primit un frumos buchet cu flori. Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Vânătorii Mici, Protopopiatul Bolintin, a fost ctitorită în anul 1853.