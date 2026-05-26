Popas de rugăciune la Parohia Vânătorii Mici din județul Giurgiu

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 26 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”‑Vânătorii Mici, Protopopiatul Bolintin, județul Giurgiu, înconjurat de un ales sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat semnificația deosebită a acestei duminici în viața Bisericii Ortodoxe când au fost pomeniți Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic. La finalul slujbei, în semn de apreciere, ierarhul a oferit mai multe daruri părintelui paroh Gabriel Cucu, precum și tuturor clericilor prezenți la eveniment. La final, din partea comunității parohiei, Preasfințitul Părinte Ambrozie a primit un frumos buchet cu flori. Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Vânătorii Mici, Protopopiatul Bolintin, a fost ctitorită în anul 1853.

 

  • Lansarea lucrării „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București Știri
    În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va avea loc miercuri, 27 mai, de la ora 18:00, lansarea volumului „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, lucrare apărută la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, scrisă de părintele prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, Ger­mania. Cartea aduce în atenție o temă centrală a vieții liturgice și duhovnicești a Bisericii, explorând modul în care credin­cio­șii se împăr­tă­șesc de lucrarea Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii, ca izvor al vieții în Hristos și al comuniunii eclesiale.

  • Sfințirea paraclisului din localitatea Scornicești Știri
    Preasfințitul Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei și Roma­naților, a săvârșit duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie în Parohia Negreni I, localitatea Scorni­cești, județul Olt, păstorită din anul 1988 de preotul Marian Mazilu, informează episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a târnosit paraclisul parohiei. Preotul paroh a primit de la ierarh „Crucea Oltului”, iar ctitorii și binefăcătorii au primit distincții.  În anul 2025, preotul paroh Marian Mazilu a început con­strucția unui paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în vecinătatea bisericii, pe terenul donat de Mircea Topală. În formă de navă, din cărămidă, având dimensiunile de 11,50 m lungime, 5 m lățime și 9,50 m înăl­țime, acesta va servi drept lăcaș de slujire pe timp de iarnă și capelă mortuară în restul timpului. Părintele paroh l-a înzestrat cu catapeteasmă sculp­tată în lemn de stejar și icoane, policandre aurite din bronz, obiecte de cult, l-a dotat cu sistem centralizat de încălzire, sistem de amplificare audio și l-a pictat în întregime. La exterior, a refăcut gardul de la intrare, din șipci metalice, și a pavat zona din jurul paraclisului.

