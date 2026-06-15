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Popas de slujire la Parohia Bacova din judeţul Timiş

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Un articol de: Pr. Marius Mircia - 15 Iunie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 14 iunie, la Sfânta Liturghie săvârșită în Parohia Bacova, Protopopiatul Lugoj, judeţul Timiş, adresând credincioșilor un cuvânt de învățătură despre chemarea la credință, la sfințenie și la urmarea lui Hristos.

Pornind de la Evanghelia chemării primilor apostoli, Părintele Mitropolit Ioan a subliniat că Duminica Sfinților Români nu este doar o sărbătoare a trecutului, ci o mărturie vie a faptului că poporul român a fost chemat la sfințenie încă de la începuturile creștinismului, prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a îndemnat comunitatea să se roage pentru copiii și tinerii aflați în perioada examenelor, pentru elevii claselor a VIII‑a și a XII‑a care susțin examenele naționale, cerând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți cei care poartă „crucea cărții” și se pregătesc pentru viitorul lor.

Părintele paroh Constantin Timariu a mulțumit Părintelui Mitropolit Ioan pentru cercetarea comunității din Bacova.

 

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