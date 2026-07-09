Praznicul Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, sărbătorit la Mănăstirea Neamț

În ziua de 9 iulie, străvechea Mănăstire Neamț a devenit loc de pelerinaj și de rugăciune, trăind clipe de profundă înălțare duhovnicească la praznicul închinat Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, ocrotitoarea și călăuzitoarea acestei binecuvântate vetre monahale, ctitoria Mușatinilor.

Sărbătoarea a început în seara zilei de 8 iulie, prin slujba Privegherii, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, sub protia arhimandritului Teofil Timișag, starețul Mănăstirii Gorovei din județul Botoșani. Numeroși pelerini veniți din diferite zone ale țării au participat la această slujbă, anticipând bucuria euharistică din ziua următoare.

În dimineața zilei de 9 iulie, Icoana „Îndrumătoarea” a fost purtată în procesiune din biserica mare a mănăstirii către locul special amenajat în incinta așezământului monahal, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către un numeros sobor de stareți, preoți și diaconi condus de protos. Justinian Cârstoiu. Din sobor au făcut parte arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț; arhimandritul Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă; arhimandritul Teofil Timișag, starețul Mănăstirii Gorovei; protos. Gabriel Gaman, starețul Mănăstirii Râșca din județul Suceava. La slujbă au participat și egumenii schiturilor nemțene, precum și alți clerici, monahi și numeroși credincioși, care au venit să aducă prinos de rugăciune și cinstire Născătoarei de Dumnezeu.

În cuvântul de învățătură, protosinghelul Justinian Cârstoiu a subliniat importanța prezenței Maicii Domnului în viața credincioșilor și rolul Icoanei „Îndrumătoarea” în istoria duhovnicească a lavrei nemțene și a întregii Moldove. A fost evocată tradiția de secole a pelerinajului și a închinării la această icoană făcătoare de minuni, ocrotitoare a monahilor și a poporului binecredincios. După ce a prezentat crâmpeie din istoria icoanei, vorbitorul a adăugat: „Revenirea la Mănăstirea Neamț este, de fiecare dată, prilej de aleasă bucurie sufletească. Așezământ de referință al monahismului românesc, această vatră duhovnicească a rodit, de‑a lungul veacurilor, numeroși nevoitori care au luminat Biserica prin sfințenia vieții lor. Întreaga lucrare spirituală, culturală și misionară desfășurată aici s‑a aflat necontenit sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cinstită în această mănăstire prin icoana sa făcătoare de minuni, Îndrumătoarea”.

După împărtășirea credincioșilor cu Sfintele Taine, programul liturgic a continuat cu citirea Acatistului Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”.

La finalul sărbătorii, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor prezenți: „Înălțăm, mai întâi, cuvânt de laudă lui Dumnezeu cel în Treime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, apoi mulțumim Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi trăit împreună bucuria acestui ales praznic. Adresăm, totodată, recunoștința noastră părinților stareți, egumeni, preoților și tuturor slujitorilor Sfântului Altar care, în comuniune de rugăciune, au înălțat astăzi cântări de laudă înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Îndrumătoarea. De‑a lungul veacurilor, această sfântă icoană a fost pentru atâtea generații semn văzut al purtării de grijă a Maicii Domnului, izvor de mângâiere în încercări, întărire în suferințe și lumină călăuzitoare pe drumul credinței. Astăzi ne alăturăm și noi acestui șir neîntrerupt de rugători, încredințându‑ne cu smerenie ocrotirii Maicii Domnului. O rugăm să rămână necontenit Îndrumătoarea vieții noastre, să ne întărească în dreapta credință, să ne povățuiască pe calea mântuirii și să reverse pace, binecuvântare și bucurie peste această sfântă mănăstire, peste obștea ei, peste țara noastră și peste întregul popor binecredincios, care a venit astăzi cu dragoste și evlavie să‑i aducă cinstirea cuvenită celei care nu încetează niciodată să mijlocească înaintea Fiului ei pentru mântuirea lumii”.

La încheierea sărbătorii, sfânta icoană a Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost reașezată la locul ei de cinstire în biserica mare a mănăstirii, unde va continua să primească neîncetat rugăciunile și închinarea pelerinilor veniți din toate colțurile țării. Asemenea generațiilor de credincioși care i‑au trecut pragul de‑a lungul veacurilor, și cei de astăzi își îndreaptă pașii spre această sfântă icoană, căutând povățuire în clipele de cumpănă, mângâiere în suferințe și ocrotirea iubitoare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.