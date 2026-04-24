Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”‑Prisaca din Craiova a îmbrăcat joi, 23 aprilie, haină de sărbătoare cu prilejul prăznuirii ocrotitorului spiritual, Sfântul Gheorghe, Marele Mucenic purtător de
Prăznuirea sfântului ocrotitor al parohiei buzoiene Beceni
Credincioșii Parohiei Beceni din județul Buzău au sărbătorit joi, 23 aprilie, hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.
Chiriarhul a slujit împreună cu un sobor de șapte clerici: pr. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; pr. paroh Adrian Luca; pr. Antonie Moldoveanu, slujitor la Parohia Vintilă Vodă; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial; diac. George Pătrășcan.
Înaltpreasfinția Sa a evidențiat, în predică, personalitatea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca paradigmă a vieții creștine autentice, subliniind jertfa sa ca „lucrător al ogorului duhovnicesc” care a ales mărturisirea lui Hristos în locul onorurilor militare.
În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul George Pătrășcan a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Câmpuri II din Protoieria Panciu, județul Vrancea, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.