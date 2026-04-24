Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Prăznuirea sfântului ocrotitor al parohiei buzoiene Beceni

Prăznuirea sfântului ocrotitor al parohiei buzoiene Beceni

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 24 Aprilie 2026

Credincioșii Parohiei Beceni din județul Buzău au sărbătorit joi, 23 aprilie, hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Chiriarhul a slujit împreună cu un sobor de șapte clerici: pr. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; pr. paroh Adrian Luca; pr. Antonie Moldoveanu, slujitor la Parohia Vintilă Vodă; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial; diac. George Pătrășcan.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat, în predică, personalitatea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca paradigmă a vieții creștine autentice, subliniind jertfa sa ca „lucrător al ogorului duhovnicesc” care a ales mărturisirea lui Hristos în locul onorurilor militare.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul George Pătrășcan a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Câmpuri II din Protoieria Panciu, județul Vrancea, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

 

