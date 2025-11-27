Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Premiera filmului documentar dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 27 Noiembrie 2025

În cadrul manifestărilor „Zilele Şaguniene” a avut loc la Sibiu premiera filmului documentar despre viaţa Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Proiecţia a avut loc marți, 25 noiembrie, în sala 2 a CineGold din Promenada Mall Sibiu, care a devenit neîncăpătoare astfel încât organizatorii au decis organizarea unei alte proiecții în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pentru a oferi doritorilor posibilitatea de a viziona acest film documentar realizat de echipa TRINITAS TV, în regia Marei Ionescu.

Regizoarea filmului a vorbit publicului numeros despre particularităţile acestui documentar proiectat la Sibiu în cadrul Zilelor Şaguniene, cu doar câteva zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

„Mi‑a fost foarte greu şi a fost foarte provocator să mă apropii de o personalitate atât de complexă, imposibil de pătruns, aşa cum am concluzionat la sfârşitul acestui demers. M‑a impresionat smerenia cu care a ales să rămână alături de oameni, deşi se putea întoarce în mănăstire, dar nu a făcut‑o, pentru că nu a avut nevoie de notorietate, de glorie, de absolut nimic”, a spus Mara Ionescu.

„Am urmărit acest film cu ochii celui care vrea să afle informaţii noi. (…) Felicit echipa care a făcut un film care curge şi, într‑adevăr, ne ţine legaţi de ecran timp de o oră şi jumătate şi care a reuşit să creioneze această efigie a unei personalităţi care iese din tipare, care trăieşte în timpuri nenormale şi, de fapt, aceasta este concluzia acestei perioade a comunismului românesc din perspectiva unor oameni ai Bisericii: cum ştii să trăieşti în perioade de acestea”, a spus prof. univ. dr. George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

 

