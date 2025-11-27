Premiera filmului documentar dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

În cadrul manifestărilor „Zilele Şaguniene” a avut loc la Sibiu premiera filmului documentar despre viaţa Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Proiecţia a avut loc marți, 25 noiembrie, în sala 2 a CineGold din Promenada Mall Sibiu, care a devenit neîncăpătoare astfel încât organizatorii au decis organizarea unei alte proiecții în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pentru a oferi doritorilor posibilitatea de a viziona acest film documentar realizat de echipa TRINITAS TV, în regia Marei Ionescu.

Regizoarea filmului a vorbit publicului numeros despre particularităţile acestui documentar proiectat la Sibiu în cadrul Zilelor Şaguniene, cu doar câteva zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

„Mi‑a fost foarte greu şi a fost foarte provocator să mă apropii de o personalitate atât de complexă, imposibil de pătruns, aşa cum am concluzionat la sfârşitul acestui demers. M‑a impresionat smerenia cu care a ales să rămână alături de oameni, deşi se putea întoarce în mănăstire, dar nu a făcut‑o, pentru că nu a avut nevoie de notorietate, de glorie, de absolut nimic”, a spus Mara Ionescu.

„Am urmărit acest film cu ochii celui care vrea să afle informaţii noi. (…) Felicit echipa care a făcut un film care curge şi, într‑adevăr, ne ţine legaţi de ecran timp de o oră şi jumătate şi care a reuşit să creioneze această efigie a unei personalităţi care iese din tipare, care trăieşte în timpuri nenormale şi, de fapt, aceasta este concluzia acestei perioade a comunismului românesc din perspectiva unor oameni ai Bisericii: cum ştii să trăieşti în perioade de acestea”, a spus prof. univ. dr. George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.