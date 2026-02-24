Prima parte a Canonului cel Mare, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

În prima seară din Postul Mare, Anchorla Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s‑a citit prima parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul sau Canonul cel Mare. Soborul slujitor a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Alături de ierarh s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane, informează Mitropolia Ardealului.

În prima săptămână a Postului Mare, credincioșii din Sibiu participă în număr mare la slujba Pavecerniței Mari de la Catedrala Mitropolitană în cadrul căreia se citeşte Canonul Sfântului Andrei Criteanul în patru părţi.

„Întreg Canonul cel Mare are ca temă metanoia, pocăința ca întoarcere a omului spre Dumnezeu. El este o plângere de pocăință a omului adresată lui Hristos, pentru profunzimea păcatelor şi pentru a pune un început nou vieții, după cum auzim la începutul Canonului: «De unde voi începe a plânge faptele vieții mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv, dă‑mi iertare greşelilor». Atât Vechiul Testament, cât şi cel Nou sunt prezentate într‑o lectură duhovnicească, fiecărui personaj şi fiecărui eveniment semnificativ le este făcută o exegeză duhovnicească legată de tema centrală a Canonului, şi anume îndemnul la pocăinţă. Sunt prezentate o mulțime de teme biblice, precum: Adam şi Eva, Rai şi cădere, Noe şi potopul, David şi pământul făgăduinței, Hristos şi Biserica. Toată istoria mântuirii este prezentată ca având rezonanţă spirituală în sufletele credincioşilor. În viaţa duhovnicească a fiecărui credincios, prin pocăinţă, legătura dintre cele două Testamente nu este numai diacronică, ci şi simultană şi întotdeauna actuală şi relevantă. Pentru omul care înţelege imperativul Evangheliei de schimbare profundă a vieţii prin pocăință, Canonul cel Mare devine, astfel, un adevărat îndrumar, prin care el învaţă cum să înceapă să‑şi plângă viaţa, să înţeleagă că prin fiecare păcat al său el reproduce toate fărădelegile umanităţii îndepărtate de Dumnezeu şi că păcatele sale rezumă şi recapitulează în fapt păcatele întregii umanităţi”, spune Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu în lucrarea „Din exilul păcatului la Masa Împărăţiei. Vol. II: Pelerini cu Hristos spre Înviere prin Postul Mare”.

Celelalte părţi ale Canonului cel Mare se vor citi în următoarele trei seri din prima săptămână a Postului Mare, iar în a cincea săptămână, în ziua de miercuri, credincioşii din Sibiu vor avea posibilitatea să asculte acest canon integral în cadrul Deniei din această săptămână.