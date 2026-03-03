Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prima duminică din Postul Mare. Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei, în sunete de toacă şi clopote, cu credincioșii purtând în mâini sfinte icoane.

La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi purtând icoane în mâini, mulți neavând loc în interiorul sfântului lăcaș. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de prof. Paula Bondre.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

După Sfânta Liturghie, credincioșii de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare au pornit, împreună cu soborul, într‑o procesiune în jurul catedralei, cu icoane în mâini, în sunet de toacă și clopote, respectând o tradiție de câțiva ani, aceea de a înconjura Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” la Duminica Ortodoxiei. Procesiunea s‑a încheiat pe esplanada catedralei, unde a fost săvârşit otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, binecuvântând icoanele credincioșilor aduse de acasă pentru acest moment important.