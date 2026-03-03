Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 03 Martie 2026

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prima duminică din Postul Mare. Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei, în sunete de toacă şi clopote, cu credincioșii purtând în mâini sfinte icoane.

La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi purtând icoane în mâini, mulți neavând loc în interiorul sfântului lăcaș. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de prof. Paula Bondre.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

După Sfânta Liturghie, credincioșii de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare au pornit, împreună cu soborul, într‑o procesiune în jurul catedralei, cu icoane în mâini, în sunet de toacă și clopote, respectând o tradiție de câțiva ani, aceea de a înconjura Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” la Duminica Ortodoxiei. Procesiunea s‑a încheiat pe esplanada catedralei, unde a fost săvârşit otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, binecuvântând icoanele credincioșilor aduse de acasă pentru acest moment important.

 

Citeşte mai multe despre:   procesiune  -   Catedrala Episcopală din Baia Mare  -   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului  -   Duminica Ortodoxiei
