Proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău

Una dintre cele mai cunoscute pustnice ale Munților Neamțului, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, a fost cinstită luni, 4 mai, în chip deosebit la Mănăstirea Durău din județul Neamț. Proclamarea locală a canonizării a avut loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe un Altar de vară amenajat în curtea așezământului monahal.

Numeroși credincioși și pelerini veniți din județele Moldovei, dar și din alte zone ale țării, au participat la evenimentele liturgice organizate la poalele Ceahlăului, într‑o atmosferă de rugăciune și bucurie duhovnicească. În sunetul clopotelor și al cântărilor liturgice oferite de maicile de la Mănăstirea Văratec, credincioșii au participat la momentul solemn al proclamării canonizării cuvioasei nevoitoare de pe Ceahlău. Ziua de 4 mai 2026 reprezintă încununarea procesului de canonizare început prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1 iulie 2025, când cuvioasa a fost trecută în rândul sfinților cu titulatura „Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău”.

Evenimentele de la Durău au început încă de duminică seara, cu slujba Privegherii oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În dimineața de luni, 4 mai, manifestările au continuat cu săvârșirea Acatistului Sfintei Cuvioase Mavra. De la ora 9:00, pe podiumul special amenajat în fața bisericii mănăstirii, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din soborul ierarhilor au făcut parte Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Cuviosul Iosif de la Văratec”, iar frumusețea Ceahlăului a întregit solemnitatea acestei zile de sărbătoare.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc momentul solemn al proclamării canonizării. În prezența credincioșilor adunați la Durău, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit Tomosul sinodal al canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, în care se arată că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Cuvioase Maici, luând aminte la râvna ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe, și căutând folosul duhovnicesc al poporului dreptcredincios ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiției Sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei Treimi”, hotărăște ca „de acum înainte și în veci, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău să fie numărată între sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române”.

În continuare, Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, chip al rugăciunii neîncetate și al smereniei statornice”.

În cuvântul adresat credincioșilor la finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre puterea rugăciunii și despre dorul de Dumnezeu care a însuflețit viața Sfintei Cuvioase Mavra, arătând că sfinții pustnici ai Moldovei rămân și astăzi modele vii de smerenie, pocăință și apropiere de Hristos: „Sinaxarul mărturisește faptul că Sfânta Mavra a fost cuprinsă de dorul dragostei de Dumnezeu, transformând pustia Muntelui Ceahlău într‑o coborâre a cerului în raiul binecuvântat, loc al liniștii și al rugăciunii neîncetate, loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Ce este acest foc al dorului care i‑a cuprins inima? Domnul Hristos spune în Evanghelie: «Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins!». Unde să fie aprins? În inimă, asemenea inimii Sfintei Mavra, în dorul de Dumnezeu. Oare noi, cei de astăzi, trăitori în tumultul vieții, putem tinde ca să se coboare și în inima noastră ceva din plenitudinea de har prezentă în inima Sfintei Mavra, din dorul ei după Dumnezeu? Putem împlini aceasta, chiar dacă la măsura micimii și slăbiciunilor noastre, în două locuri: în Dumnezeiasca Liturghie și în camera de rugăciune, în chilia monahală sau în colțul de rugăciune din casa fiecărei familii. Căci, participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, nu împlinim altceva decât manifestarea dorului nostru după cer, după Dumnezeu. Iar în camera de rugăciune a fiecăruia, omul are prilejul să asculte, de asemenea, cuvântul preluat din Psaltire: «Opriți‑vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu», zice Domnul”.

După încheierea slujbei, credincioșii s‑au închinat icoanei Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, așezată spre cinstire în apropierea Altarului de vară.