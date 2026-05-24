Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina de la Iași, la Chișinău

Data: 24 Mai 2026

Sâmbătă, 23 mai, la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, fiică a Basarabiei și mărturisitoare a credinței în vremurile cumplite ale prigoanei comuniste.

La eveniment au participat numeroși preoți, monahi și pelerini de pe ambele maluri ale Prutului, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Ilie Cucu. Bucuria duhovnicească a fost cu atât mai mare cu cât Sfânta Blandina, născută pe acest pământ încercat de suferințe și rapturi istorice, revine acum în conștiința credincioșilor drept ocrotitoare și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu un ales sobor de ierarhi din țară și de peste Prut: Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Academică „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, care a însoțit întreaga slujire printr‑o interpretare solemnă și înălțătoare.

Momentul central al zilei a fost citirea Tomosului Sinodal de canonizare de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, prin care Biserica Ortodoxă Română a proclamat oficial, și în Basarabia, cinstirea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași - chip de iubire jertfelnică și credință statornică”.

La finalul evenimentului liturgic, în cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a evidențiat faptul că proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina reprezintă pentru Basarabia un moment de întoarcere la memorie, identitate și vindecare sufletească. Ierarhul a amintit că sfânta a cunoscut din plin durerile și umilințele acestui pământ, trecând prin ani grei de detenție și persecuție în lagărele sovietice, însă fără să‑și piardă credința, răbdarea și dragostea față de oameni și față de Dumnezeu.

„Sfânta Blandina înțelege suferințele acestui neam, pentru că le‑a purtat ea însăși. A cunoscut frica, lipsurile, exilul și nedreptatea, dar a rămas neclintită în credință. Tocmai de aceea, ea devine pentru Basarabia un chip apropiat inimii oamenilor, o rugătoare care știe durerea acestui pământ și care ne cheamă la răbdare, curaj și mărturisire a adevărului”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Mitropolitul Basarabiei a adresat un cuvânt de aleasă recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru dragostea statornică și purtarea de grijă față de clerul și credincioșii din Basarabia, amintind sprijinul constant acordat în lucrarea de consolidare a unității, demnității și continuității vieții bisericești românești dintre Prut și Nistru, mai ales în contextul Centenarului ridicării Arhiepiscopiei Chișinăului la rang de Mitropolie.

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit, de asemenea, ierarhilor prezenți, clerului și sutelor de credincioși care au răspuns invitației de a participa la această zi de sărbătoare, subliniind că proclamarea locală a Sfintei Blandina va rămâne înscrisă atât în istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, cât și în memoria afectivă a poporului credincios român de pretutindeni.

La final, credincioșii s‑au închinat icoanei Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și raclei cu cinstitele sale moaște.

Proclamarea locală de la Chișinău continuă solemnitatea începută la Catedrala Patriarhală din București pe 6 februarie 2026, când a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce, înscrise recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, între care și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. La Iași, proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a avut loc pe 17 mai 2026, la Catedrala Mitropolitană.