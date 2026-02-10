Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” a fost lansat la Iași

Luni, 9 februarie, la Muzeul Mitropolitan din Iași, a avut loc lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română și cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai Administrației Patriarhale, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului.

În debutul întâlnirii, părintele Florin Marica, director al Departamentului proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, a citit cuvântul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”.

De asemenea, participanții au vizionat un material realizat de TRINITAS TV, care surprinde principalele momente și activități derulate în cadrul programului. Au mai luat cuvântul părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal și expert în educație parentală în cadrul proiectului, precum și părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier la Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare: „S‑a amintit aici așezarea împreună a Școlii, a Familiei și a Bisericii. Această așezare împreună aduce după sine șansa unei reușite mai mari, pentru că lucrarea Școlii, cea a Familiei și cea a Bisericii încearcă să‑i pregătească pe tinerii de astăzi pentru atingerea întreitului scop pe care îl urmăresc aceste trei entități: în primul rând, copiii să primească experiența adecvată, pentru ca, într‑o bună zi, bine educați, să‑și aleagă o profesie pentru binele lor și pentru binele societății; în al doilea rând, să devină tați și mame la timpul adecvat, adică oameni de familie, și, în al treilea rând, oameni cu frică de Dumnezeu, cu rușine de oameni, cu dragoste față de semeni”.

Beneficiarii programului sunt peste 5.800 de copii și tineri din centrele educaționale din întreaga țară, dintre care 400 provin din opt parohii ale Arhiepiscopiei Iașilor.