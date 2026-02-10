Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” a fost lansat la Iași

Știri
Un articol de: Flavius Popa - 10 Feb 2026

Luni, 9 februarie, la Muzeul Mitropolitan din Iași, a avut loc lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română și cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai Administrației Patriarhale, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului.

În debutul întâlnirii, părintele Florin Marica, director al Departamentului proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, a citit cuvântul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”.

De asemenea, participanții au vizionat un material realizat de TRINITAS TV, care surprinde principalele momente și activități derulate în cadrul programului. Au mai luat cuvântul părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal și expert în educație parentală în cadrul proiectului, precum și părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier la Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare: „S‑a amintit aici așezarea împreună a Școlii, a Familiei și a Bisericii. Această așezare împreună aduce după sine șansa unei reușite mai mari, pentru că lucrarea Școlii, cea a Familiei și cea a Bisericii încearcă să‑i pregătească pe tinerii de astăzi pentru atingerea întreitului scop pe care îl urmăresc aceste trei entități: în primul rând, copiii să primească experiența adecvată, pentru ca, într‑o bună zi, bine educați, să‑și aleagă o profesie pentru binele lor și pentru binele societății; în al doilea rând, să devină tați și mame la timpul adecvat, adică oameni de familie, și, în al treilea rând, oameni cu frică de Dumnezeu, cu rușine de oameni, cu dragoste față de semeni”.

Beneficiarii programului sunt peste 5.800 de copii și tineri din centrele educaționale din întreaga țară, dintre care 400 provin din opt parohii ale Arhiepiscopiei Iașilor.

 

