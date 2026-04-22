Resfințirea bisericii din Parohia Țigmandru, Mureș

Un articol de: Oana Rusu - 22 Aprilie 2026

În Duminica a 2‑a după Paști, numită „a Sfântului Apostol Toma”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Țigmandru, Protopopiatul Sighișoara, unde a săvârșit slujba de sfințire a bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie. În continuare, ierarhul a săvârşit slujba de binecuvântare a capelei mortuare din vecinătatea lăcașului de închinare, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Gheorghe Mihăilă a fost hirotesit sachelar. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au contribuit la renovarea și înfrumusețarea lăcașului de închinare au primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu diplome de aleasă cinstire.

La praznicul Izvorului Tămăduirii, 17 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a liturghisit la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara, cu prilejul celui de‑al doilea hram al așezământului. 

 

