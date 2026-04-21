Resfințirea unei biserici înnoite din județul Olt

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a săvârșit duminică, 19 aprilie, Sfânta Liturghie în Parohia Olari I, județul Olt, suplinită de preotul Ioan Alin Iancu, paroh din anul 2021 la Parohia Braneț, comuna Bârza. Cu această ocazie, ierarhul a resfințit biserica Parohiei Olati I, iar la final preotul paroh a primit rangul de sachelar, iar binefăcătorilor li s‑a acordat diploma de ctitor a eparhiei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioților, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a vorbit despre încredințarea Apostolului Toma, care este, de fapt, cel mai credibil martor al Învierii Domnului, se arată pe site‑ul eparhiei, episcopiaslatinei.ro.

În anii 2024‑2026, preotul paroh Ioan Alin Iancu a întreprins următoarele lucrări la sfântul lăcaș: de reabilitare și consolidare structurală: decopertarea completă a tencuielilor interioare și exterioare, până la cărămidă, consolidarea zidurilor prin armare cu plase de fier și refacerea tencuielilor, schimbarea integrală a acoperișului; instalații și elemente funcționale: schimbarea completă a instalației electrice cu fir de cupru; schimbarea în întregime a tâmplăriei; lucrări de restaurare și dotare interioară: repictarea integrală a bisericii, placarea Sfintei Mese și a glafurilor interioare cu marmură, placarea pardoselii cu gresie, achiziționarea de candelabre și obiecte de cult noi; lucrări și finisaje exterioare: placarea glafurilor cu granit; realizarea unui sistem de drenaj pentru apa pluvială, turnarea aleilor principale de acces și în jurul bisericii, amenajarea unui spațiu pentru aprinderea lumânărilor. Lucrările au fost suportate, în totalitate, de către familia Irina și Gelu Stancu, fii ai satului.