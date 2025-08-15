Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală

Praznicul Adormirii Maicii Domnului a adus, și în acest an, multă bucurie duhovnicească în sufletele credincioșilor care au urcat cu evlavie Dealul Patriarhiei, ridicându‑și gândurile și inimile către cea „mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii”. Astăzi, 15 august, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în mijlocul credincioșilor s‑a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea textului evanghelic rânduit, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre însemnătatea acestui praznic închinat Maicii Domnului.

„Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai mare sărbătoare închinată Născătoarei de Dumnezeu, plină de bucurie, recunoștință și nădejde, arătându‑ne destinația finală a omului, chemat prin credință și fidelitate la asemănarea cu Dumnezeu. Întreaga viață a Maicii Domnului a fost sfântă și minunată: de la nașterea sa, la Buna Vestire, la purtarea și creșterea Pruncului Iisus, până la adormirea ei, care rămâne o taină plină de har. Trupul și sufletul ei preacurat nu au cunoscut stricăciunea, ci au fost ridicate la ceruri, împărtășindu‑se de darurile Sfântului Duh. Apostolii, adunați la Ierusalim, au găsit mormântul gol, iar această minune ne arată că, la sfârșitul istoriei, toate mormintele se vor deschide și oamenii vor învia: cei drepți spre viață veșnică, iar cei răi spre judecată. Cântările dedicate Maicii Domnului, auzite la privegheri și la marile praznice, răsună pline de laudă și de speranță, aducând în inimile credincioșilor amintirea rolului ei în planul mântuirii și chemarea fiecăruia la lumina veșnică a lui Hristos. Prohodul Maicii Domnului, procesiunea cu epitaful și rugăciunile speciale ne amintesc de trupul ei preacurat, purtător al Izvorului Vieții, de minunile din viața sa și de adevărul că, prin credință și viață curată, omul este chemat la biruința asupra morții, urmând calea pe care Fiul ei, Iisus Hristos, a arătat‑o lumii. Adormirea ei nu este o despărțire, ci o trecere în slava cerească, o arvună a învierii și a vieții veșnice, spre care suntem cu toții chemați”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a evidențiat faptul că Maica Domnului este ocrotitoarea familiei, rugătoare neobosită și mijlocitoare fierbinte înaintea lui Dumnezeu. „Rugăciunile Maicii Domnului sunt de nerefuzat, așa cum arată minunata taină de la Cana Galileei, când, din proprie inițiativă, a intervenit în favoarea celor două familii aflate în lipsa vinului, iar Fiul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a săvârșit prima Sa minune, schimbând apa în vin. Maica Domnului se arată pururea sprijin pentru familii, pentru cei săraci, orfani, văduvi și pentru toți cei aflați în nevoie; ea este bucuria celor întristați, alinarea celor aflați în suferință și ocrotitoarea celor departe de casă sau aflați pe mare. Prin mijlocirea sa, ea însoțește poporul credincios, așa cum s‑a arătat în Biserica Vlahilor din Constantinopol, rugându‑se împreună cu credincioșii și acoperindu‑i cu Sfântul ei Acoperământ. Ziua de 15 august, zi liberă și sărbătoare legală, amintește tuturor că Adormirea Maicii Domnului aduce ocrotire, nădejde și binecuvântare fiecărui suflet credincios”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.