Sărbătoarea de vară a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din București

Numeroși credincioși și pelerini s‑au strâns în Duminica a 5‑a după Rusalii, 13 iulie, pe Colina Patriarhiei, pentru a cinsti sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Anul acesta, sărbătoarea a fost încununată prin aducerea cinstitului cap al Sfântului Ioan Gură de Aur, spre binecuvântarea românilor, și înfrumusețată liturgic și duhovnicește prin prezența unei delegații de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, condusă de părintele stareț Efrem Vatopedinul, ce a adus odorul în țara noastră.

Cu ocazia acestei sărbători a cetății Bucureștiului, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor din care au făcut parte părintele arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped, clericii din delegația vatopedină, precum și slujitori din țara noastră. La slujbă au participat numeroși bucureșteni, cărora li s-a adăugat un număr mare de credincioși din țară.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice (Mt. 8, 29‑34; 9, 1 și In. 17, 1‑13), Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat importanța hramului de vară al Catedralei Patriarhale.

„Anul trecut, în ziua de 13 iulie, s‑au împlinit 250 de ani de la aducerea din Basarabi a moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni și ocrotitorul Capitalei. Pentru a sublinia importanța acestei mari binecuvântări primite de poporul binecredincios din țara noastră, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit pelerinaje de amploare la mănăstiri și parohii din toate protopopiatele Arhiepiscopiei Bucureștilor și a instituit sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la data de 13 iulie. Iată că anul acesta, din nou, pentru a sublinia această mare sărbătoare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a invitat cu multă dragoste pe părintele Efrem Vatopedinul să vină cu o delegație din partea Mănăstirii Vatoped și să aducă spre închinare cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur. Părintele arhimandrit Efrem a răspuns cu cunoscuta‑i dragoste față de credincioșii ortodocși români, mai ales față de pelerinii care ajung la Mănăstirea Vatoped, și iată că astăzi avem această bucurie de a sluji cu părintele stareț și cu cuvioșii părinți care îl însoțesc și, mai ales, avem această fericire duhovnicească de a săruta cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur”, a spus ierarhul.

În continuare, părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul a afirmat care este scopul final al pelerinajului credincioșilor către sfintele moaște.

„Aceste slujbe în care sunt aduse și sfinte moaște încep să miște apele cele stătătoare din pricina delăsării noastre duhovnicești, pentru că ele sunt roadele Bisericii. Atunci când vine cineva în Sfântul Munte, cea dintâi întâlnire cu amabilitate între închinători și părinți este atunci când se scot sfintele moaște spre închinare. Această rânduială este neschimbată, pentru a se sublinia scopul integrării noastre în Biserică, de a ajunge noi toți sfinte moaște. O mare poziție în Biserică o are și Sfântul Ioan Gură de Aur, care are neputrezită urechea lui. De mai bine de 1.600 de ani se vede acest semn al trupului său, ca fiind o minune, urechea fiind unul dintre mădulare trupului care după medicină se descompun printre cele dintâi. Din această pricină, când zărim urechea Sfântului Ioan Gură de Aur, ne cutremurăm și Îl slăvim pe Dumnezeu. Așa cum am spus și în cuvântul de întâmpinare al cinstitului cap, Mănăstirea Vatoped are o binecuvântare mare, pentru că, pe lângă cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur, are și cele 7 icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, și Sfântul Brâu al Născătoarei de Dumnezeu”, a spus starețul mănăstirii athonite.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul i‑a oferit părintelui Efrem, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în semn de prețuire și binecuvântare față de obștea vatopedină. „Ne rugăm cu smerenie Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cel care a trăit în rugăciune, smerenie și tăcere, să vă întărească, să vă lumineze și să vă sprijine în tot ceea ce faceți cu jertfelnicie și discernământ, mai ales în aceste vremuri pline de încercări și tulburări. Vă mulțumim încă o dată pentru dragostea și susținerea dumneavoastră și vă dorim din inimă mulți și binecuvântați ani”, a spus ierarhul.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care s‑au ocupat de buna organizare și desfășurare a manifestărilor: „Mulțumim tuturor celor care s‑au ocupat de buna organizare a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Ne exprimăm recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de membrii celor două permanențe și de slujitorii Catedralei Patriarhale. Aducem mulțumire părintelui stareț Efrem de la Mănăstirea Vatoped și delegației care îl însoțește în aceste zile. Mănăstirea Vatoped trăiește astăzi o renaștere duhovnicească, fiind un loc al rugăciunii neîncetate și al primirii cu dragoste. Zilnic se săvârșesc acolo numeroase Sfinte Liturghii, în cele 35 de paraclise și în biserica mare, în sobor. Numeroși pelerini români merg la Vatoped și sunt întâmpinați cu bună rânduială și căldură sufletească. Ne bucurăm de prezența părinților slujitori athoniți care s‑au aflat astăzi alături de noi. Alături de părintele stareț se află și arhimandritul Alexios din Atena, care desfășoară o lucrare de ajutorare a celor lipsiți, prin Biserică. În aceeași delegație se află și profesorul Apostolos Nicolaidis, fost decan al Facultății de Teologie din Atena. Adresăm gânduri de recunoștință instituțiilor statului care au sprijinit buna desfășurare a evenimentelor: Jandarmeria, Poliția, Serviciul de Ambulanță, ISU și SMURD. Pelerinilor care au așteptat cu răbdare și evlavie la rând pentru a se închina, le suntem adânc recunoscători. Mulțumim tuturor voluntarilor și ostenitorilor care au ajutat cu jertfelnicie în aceste zile binecuvântate”.

Cu prilejul aducerii cinstitului cap al Sfântului Ioan Gură de Aur în România, părintele arhimandrit Efrem a oferit în dar Catedralei Patriarhale din București o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca binecuvântare și mărturie a legăturii de comuniune și iubire frățească dintre Sfântul Munte și Biserica Ortodoxă Română: ,,Dorim să dăruim Catedralei Patriarhale icoana Sfântului Ioan Gură de Aur, în amintirea cinstitei veniri a sfântului lui cap în Arhiepiscopia Bucureștilor. Această icoană este o punte de legătură între Biserica Ortodoxă Română și Sfântul Munte. Sfântul să ne ajute pe noi toți. Mare este puterea sa duhovnicească! Aceasta este reprezentată de toți sfinții, cei vechi și cei noi. Biserica dumneavoastră a canonizat, de curând, sfinți care sunt oameni sfințiți și de Dumnezeu purtători. Rugăciunea tuturor acestor sfinți nu va lăsa poporul român. Și, într‑un chip minunat, poporul va merge înainte și va găsi ceea ce caută, lucru care este, mai întâi de toate, harul Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur să fie împreună cu voi!”

Cântările acestei sărbători și răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost cinstite ieri la Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, unde au fost purtate în procesiune, la primele ore ale dimineții, împreună cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Capul Sfântului Ioan Gură de Aur va rămâne la închinare pentru credincioși până în ziua de miercuri, 16 iulie 2025.