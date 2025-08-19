Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni la Mănăstirea Hurezi

Data: 19 August 2025

În ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, 16 august, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, informează arhiepiscopiaramnicului.ro.

La sărbătoarea Mănăstirii Hurezi, au venit să‑i cinstească pe Sfinții Martiri Brâncoveni slujitori ai sfintelor altare, viețuitori ai mănăstirilor și numeroși pelerini.

Cuvântul de binecuvântare a fost adresat de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, care a accentuat că „la această sărbătoare ne bucurăm de ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, cel care, timp de 25 de ani, a cârmuit cu multă înțelepciune, cu multă diplomație și cu multă pricepere Țara Românească și a făcut atât de mult bine și în țară și peste hotare, dar aș vrea să vă spun că toată lucrarea vieții noastre este aceea de a câștiga sufletele noastre în pământul acesta, pentru a dobândi împărăția și veșnicia lui Dumnezeu”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, care i-a binecuvântat prin prezența și slujirea la Mănăstirea Hurezi pe viețuitorii mănăstirilor, pe credincioșii și pelerinii care s‑au închinat la sfintele moaște și au participat la Sfânta Liturghie. Părintele Arhiepiscop a mulțumit și reprezentanților autorităților locale, care, asemenea Sfinților Brâncoveni, contribuie la apărarea demnității persoanei umane și la promovarea valorilor morale, binecuvântându‑i pe toți ostenitorii care au ajutat la înfrumusețarea sărbătorii, dar și pe toți pelerinii.

 

