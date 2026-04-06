Sărbătoarea Stâlpărilor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

La praznicul Floriilor, 5 aprilie, Înalt­prea­sfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Hristos - Împăratul nostru”: „Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a fost aclamat, iar mulțimile au strigat: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!» Acum, întrebarea simplă, dar foarte importantă, este: De ce erau entuziasmate mulțimile? De ce strigau «Osana»? Ce biruință a purtat Împăratul nostru? Să știți că Împăratul nostru, Hristos, a purtat cea mai mare biruință: biruința asupra morții și a păcatului”. Chiriarhul a subliniat că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca Domn al vieții și a biruit moartea. Conform tradiției din Duminica Floriilor, ierarhul a citit rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor, care, la ieșirea din sfântul lăcaș, au fost împărțite tuturor celor prezenți.

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 4 aprilie, IPS Părinte Mitropolit Andrei a să­vârșit Sfânta Liturghie în biserica din Cimitirul eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca, cu prilejul hramului, şi a rostit un cuvânt de învățătură despre sensul vieții și despre nădejdea învierii. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârşit slujba Parastasului de obște. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit întru iconom pe preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul cimitirului eparhial și preot slujitor la biserica cimitirului.