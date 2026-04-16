Sărbătorirea Sfântului Pahomie la Gledin

În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie, când Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, chip luminos al sfințeniei românești și model de unitate între credință, cultură și responsabilitate pastorală. La eveniment a participat și anul acesta o delegație de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, condusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Localitatea Gledin, locul nașterii sfântului, a devenit spațiul unei reîntoarceri simbolice la izvoare, unde trecutul și prezentul s‑au întâlnit în lumina aceleiași credințe vii. Aici, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurați de un ales sobor de clerici, într‑o comuniune care a depășit simpla celebrare liturgică, devenind expresia unei biserici vii, unită în memorie și har.

Slujirea liturgică, desfășurată în Biserica „Sfânta Treime”, a fost nu doar o comemorare, ci o actualizare a sfințeniei în timp. În jurul Sfântului Altar s‑au adunat slujitori ai bisericii și credincioși, într‑o imagine ce evocă taina comuniunii ecleziale: trecutul reprezentat de sfânt, prezentul trăit liturgic și viitorul deschis prin credință.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele arhimandrit Andrei Ioniță, intitulat „Memoria ca act mântuitor: personalitatea cultural‑duhovnicească a Sfântului Pahomie în context contemporan”. Într‑o abordare deopotrivă teologică și existențială, acesta a subliniat faptul că memoria nu este o simplă rememorare a trecutului, ci o forță vie care modelează identitatea și sensul comunității.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat credincioșilor Evanghelia zilei, care relatează unul dintre momentele în care Iisus Se arată ucenicilor Săi după Înviere.

În încheiere Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre bucuria întâlnirii cu Hristos Cel înviat și despre chemarea credincioșilor de a deveni prietenii Lui, asemenea Sfântului Pahomie.

Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințiului Părinte Mitropolit Andrei și a mulțumit tuturor celor prezenți la sărbătoarea comunității, în frunte cu delegația clericilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, condusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, și i‑a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credință și să urmeze exemplul sfântului ocrotitor.