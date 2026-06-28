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Sfânta Liturghie arhierească la căpătâiul Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul

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Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 28 Iunie 2026

În zilele de 27 și 28 iunie, ierarhi, clerici și popor dreptcredincios din Arhiepiscopia Aradului s-au unit în rugăciune la Catedrala Veche din municipiu pentru a aduce un ultim și pios omagiu Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, trecut la Domnul vineri, 26 iunie. În prezența unor impresionante soboare de ierarhi, preoți și diaconi, au fost înălțate rugăciuni pentru odihna sufletului său și au fost rostite cuvinte de mângâiere și evocare a slujirii jertfelnice a acestuia. La finalul acestor momente, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat spre Mănăstirea Neamț, locul unde va fi săvârșită slujba înmormântării.

Sâmbătă dimineața, 27 iunie, în Catedrala Veche din Arad, locul în care a fost depus trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, un sobor de clerici a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezența chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În seara aceleiași zile, începând cu ora 19:00, în prezența a numeroși clerici și credincioși, a fost săvârșită slujba Stâlpilor pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.

Astăzi, 28 iunie, în Duminica a 4-a după Rusalii, la Catedrala Veche din Arad a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

„O viață de rugăciune duce la un sfârșit odihnitor în Împărăția cerurilor”

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat textul evanghelic rânduit pentru a fi citit în această duminică. Totodată, Preasfinția Sa a pus în lumină demnitatea cu care Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul și-a încheiat viața pământească: „Un mesaj pe care părintele episcop Emilian ni-l transmite de dincolo este acela al curajului de a-ți păstra demnitatea de a suporta până la sfârșit toate neputințele și cu seninătate să îți dai sufletul în mâinile lui Dumnezeu. O viață de rugăciune duce la un sfârșit odihnitor în Împărăția cerurilor”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Trisaghion pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, ca pe urmă Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, să rostească un cuvânt în care a subliniat că roadele duhovnicești și moștenirea ierarhului mutat la Domnul nu se pierd odată cu moartea trupească: „Nu se pierde ceea ce s-a câștigat și s-a propovăduit o viață întreagă. Nu se pierde ceea ce înseamnă comoara inimii. Acest lucru îl spunem față de cel ce stă înaintea noastră acum, fără viață pământească, pentru că își continuă viața sufletească și ne vede pe toți cei care ne rugăm ca el să o câștige, să o dobândească din plin din partea lui Dumnezeu, Care îi știe toată râvna cu care a purces la un drum închinat Bisericii, poporului dreptcredincios și țării întregi”.

Ulterior, sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului este transportat spre Mănăstirea Neamț, lavra unde ierarhul a îmbrățișat viața monahală la vârsta de 17 ani. În acest loc, marți, 30 iunie, va fi săvârșită slujba de înmormântare.

 

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