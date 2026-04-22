Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, purtat în procesiune la Botoșani

În fiecare an, în ajunul zilei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, municipiul Botoșani îmbracă haine de sărbătoare. Cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Gheorghe” din oraș, sute de credincioși se adună în curtea sfântului lăcaș pentru a lua parte la slujbele oficiate în cinstea ocrotitorului municipiului. În această seară, la slujba Vecerniei, precum și la procesiunea organizată în centrul Botoșaniului, au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Tot ca o binecuvântată tradiție s-a obișnuit ca de sărbătoarea Purtătorului de biruință să se aducă la Botoșani și alte sfinte moaște, spre închinarea credincioșilor care participă la slujbele de hram. De această dată au fost aduse moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, recent canonizat de Biserica noastră și originar din aceste locuri.

După slujba Vecerniei unită cu Litia, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a rostit un cuvânt de binecuvântare, afirmând că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe are o legătură cu fiecare creștin care mărturisește dreapta credință:

„Procesiunea pe care o facem și în acest an, ca de fiecare dată, este un semn al nădejdii că Sfântul Gheorghe are o legătură aparte cu acest oraș, o legătură aparte cu acest lăcaș, dar și o legătură aparte cu fiecare dintre noi, cei care îl cinstim, cei ce înțelegem că Sfântul nu mai aparține doar unui timp sau unui loc anume, ci este aproape de toți cei care îl cinstesc, de toți cei care mărturisesc dreapta credință, precum el însuși a mărturisit-o”.

În continuare, clericii botoșăneni, purtând pe umeri racla sfântului cuvios, iar credincioșii icoane, flori și candele au pornit în procesiune pe traseul Biserica „Sfântul Gheorghe” – str. Ion Pillat – Calea Națională – str. 1 Decembrie – Biserica Uspenia – str. Poștei – Biserica „Sfântul Gheorghe”.

Mâine, pe un podium special amenajat, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va sluji la Catedrala veche „Sfântul Gheorghe” din Iași.