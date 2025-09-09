Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințire de așezământ social filantropic la Mănăstirea Giurgeni

Sfințire de așezământ social filantropic la Mănăstirea Giurgeni

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Constantin Răzvan Popovici - 09 Septembrie 2025

Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit un nou așezământ social‑filantropic în cadrul Mănăstirii Giurgeni.

Noul așezământ social‑filantropic din cadrul Mănăstirii Giurgeni a fost pus sub ocrotirea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și a Sfântului Mucenic Ioan Rusul. Clădirea, aflată în latura de sud‑est a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, reprezintă un spațiu multifuncțional destinat activităților cu caracter misionar și social‑filantropic prin care mănăstirea își împlinește rolul social într‑o zonă defavorizată a eparhiei. Construcția așezământului a început în toamna anului 2021, acesta fiind structurat pe trei niveluri - parter, etaj și mansardă, iar suprafața totală a obiectivului de 1.150 mp cuprinde subsolul, adăpostul de protecție civilă, bucătărie cu anexele, trapeză, grupuri sanitare, muzeul, stăreția, sala de protocol, chiliile, centrala.

Sfințirea a fost urmată de oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Altarul de vară al așezământului monahal împreună cu un sobor din care au făcut parte părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din eparhie și starețul așezământului monahal de la Giurgeni, stareți și starețe ale Eparhiei Romanului și Bacăului, consilieri și inspectori ai Centrului eparhial, precum și preoți și diaconi, care cu evlavie au adus prinos de mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Domnului, prezentă prin icoana sa făcătoare de minuni.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Veniamim a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat felul în care Maica Domnului a știut să primească cuvântul lui Dumnezeu în inima Sa și să‑l facă lucrător.

După oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit distincții clericale și onorifice ca semn de apreciere pentru lucrarea duhovnicească și misionară.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim în cuvântul său de învățătură a subliniat renașterea și lucrarea duhovnicească a obștii Mănăstirii Giurgeni.

La rândul său, părintele stareț, Nicolae Dănilă, a mulțumit Maicii Domnului și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru toate binecuvântările și bucuriile revărsate.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Parohiei Lazaret din Bacău.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud   -   Mănăstirea Giurgeni
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri