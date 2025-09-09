Sfințire de așezământ social filantropic la Mănăstirea Giurgeni

Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit un nou așezământ social‑filantropic în cadrul Mănăstirii Giurgeni.

Noul așezământ social‑filantropic din cadrul Mănăstirii Giurgeni a fost pus sub ocrotirea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și a Sfântului Mucenic Ioan Rusul. Clădirea, aflată în latura de sud‑est a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, reprezintă un spațiu multifuncțional destinat activităților cu caracter misionar și social‑filantropic prin care mănăstirea își împlinește rolul social într‑o zonă defavorizată a eparhiei. Construcția așezământului a început în toamna anului 2021, acesta fiind structurat pe trei niveluri - parter, etaj și mansardă, iar suprafața totală a obiectivului de 1.150 mp cuprinde subsolul, adăpostul de protecție civilă, bucătărie cu anexele, trapeză, grupuri sanitare, muzeul, stăreția, sala de protocol, chiliile, centrala.

Sfințirea a fost urmată de oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Altarul de vară al așezământului monahal împreună cu un sobor din care au făcut parte părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din eparhie și starețul așezământului monahal de la Giurgeni, stareți și starețe ale Eparhiei Romanului și Bacăului, consilieri și inspectori ai Centrului eparhial, precum și preoți și diaconi, care cu evlavie au adus prinos de mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Domnului, prezentă prin icoana sa făcătoare de minuni.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Veniamim a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat felul în care Maica Domnului a știut să primească cuvântul lui Dumnezeu în inima Sa și să‑l facă lucrător.

După oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit distincții clericale și onorifice ca semn de apreciere pentru lucrarea duhovnicească și misionară.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim în cuvântul său de învățătură a subliniat renașterea și lucrarea duhovnicească a obștii Mănăstirii Giurgeni.

La rândul său, părintele stareț, Nicolae Dănilă, a mulțumit Maicii Domnului și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru toate binecuvântările și bucuriile revărsate.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Parohiei Lazaret din Bacău.