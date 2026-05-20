Sfințire de capelă în Ciumbrud, Alba

Un articol de: Claudiu-Daniel Popa - 20 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit marţi, 19 mai, în Parohia Ciumbrud, Protopopiatul Aiud, judeţul Alba, unde a săvârşit slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din localitate.

La finalul slujbei, binefăcătorii care au sprijinit edificarea noii capele mortuare au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de părintele Cosmin‑Virgil Filimon, începând cu data de 22 noiembrie 2020.

Capela mortuară din Parohia Ciumbrud a fost construită în perioada 2023‑2026, în vecinătatea bisericii parohiale cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Noul edificiu a fost ridicat prin osteneala și truda bunilor credincioși, cu sprijinul considerabil al Secretariatului de Stat pentru Culte, al Consiliului Județean Alba și al Primăriei Municipiului Aiud.

 

