Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințire de pictură și piatră de temelie pentru un paraclis în Banatul Montan

Sfințire de pictură și piatră de temelie pentru un paraclis în Banatul Montan

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 08 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, la biserica parohială din Ezeriș, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin, unde a sfințit pictura lăcașului. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La final, Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre importanța aplicării cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, dându‑l exemplu pe Sfântul Ierarh Nicolae: „Sfântul Nicolae nu ne‑a lăsat o operă teologică, dar ne‑a lăsat o operă vie de filantropie. I‑a ajutat pe toți cei din jurul său, dar în același timp a fost ferm și demn la Sinodul întâi Ecumenic din 325 de la Niceea, apărând sfânta și dreapta credință alături de ceilalți Sfinți Părinți, care au formulat cele 7 articole din Simbolul de credință pe care îl rostim și astăzi, Simbolul niceo-constantinopolitan”.

Au luat parte la această sărbătoare oficialități locale și credincioși din parohie. Primarul comunei Ezeriș, Ioan Rusu, a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Miron Cristea” pentru mireni. De asemenea, și pictorul restaurator Rita Aldea a primit același ordin. Părintele paroh Viorel Daia i‑a oferit ierarhului, din partea comunității, un engolpion.

În după‑amiaza zilei de 6 decembrie, PS Părinte Episcop Lucian a pus piatra de temelie a paraclisului școlar de la Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița. Este vorba de o bisericuță din lemn realizată în Maramureș ce urmează să fie amplasată pe un teren situat lângă unitatea de învățământ și pus la dispoziție de Primăria Reșița. La slujbă au participat autoritățile locale, conducerea ISJ Caraș‑Severin, preoți din municipiu, cadre didactice și elevi ai colegiului. De asemenea, a fost prezent și PS József Csaba Pál, Episcop romano‑catolic de Timișoara. Ctitorul acestui sfânt lăcaș cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” este părintele profesor Nicolae Chiosa, inspector pe disciplina Religie în cadrul ISJ Caraș‑Severin.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   piatra de temelie  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
