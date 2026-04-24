Sfințirea bisericii Parohiei Bara din județul Timiș

Data: 24 Aprilie 2026

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a oficiat slujba de târnosire a Sfintei Mese a bisericii din Parohia Bara, Protopopiatul Lugoj, județul Timiș, în continuare sfințind și pictura lăcașului de cult, terminată de curând.

La orele dimineții, ierarhul a fost întâmpinat de un sobor de preoți, condus de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, împreună cu părintele protos. Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești; părintele Ionuț Viorel Furdean, protopop al Lugojului; preotul paroh Cristian Daniel Cărăbaș și preoții parohiilor învecinate.

La Sfânta Liturghie săvârșită în biserica parohială au participat numeroși credincioși din parohie, alături de autoritățile locale, reprezentate de primarul Casian Ursu, Titu Bojin, fost președinte al CJT Timiș, dar și mulți fii ai satului Bara veniți la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care ocrotește această biserică.

Din sobor au făcut parte și preoții Daniel Escariu și Viorel Cinca, care au slujit ca preoți parohi în Parohia Bara, dar și părintele profesor Constantin Train de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, care este originar din sat.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a explicat contextul politic și social în care a trăit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prezentând câteva aspecte ale vieții sfântului până la momentul martiriului său, din anul 303.

Pentru activitatea deosebită desfășurată la Parohia Bara și la filiile parohiei, preotul paroh Cristian Daniel Cărăbaș a fost hirotesit întru iconom de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

Parohia este grupată în jurul bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ridicată în anul 1885, având ca filii satele Lăpușnic și Spata; părintele paroh administrează și Parohia Rădmănești, aflată tot în comuna Bara.

În toate aceste sate, părintele paroh a desfășurat lucrări capitale de construcție și înfrumusețare, iar în tot acest timp, din anul 2017, de când a fost numit preot paroh la parohie, s‑a ocupat și de renovarea în întregime a casei parohiale. Toate acestea s‑au făcut sub atenta supraveghere a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, prin implicarea părintelui vicar eparhial Timotei Anișorac, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, al autorităților locale, dar și prin dărnicia credincioșilor și a multor donatori, ne‑a transmis părintele protopop Ionuț Viorel Furdean.

„Din anul 2017, cu ajutorul lui Dumnezeu și al credincioșilor, am început un amplu proces de renovare, care a inclus hidroizolație, tencuieli, refacerea pardoselii și amenajarea exteriorului. Satul Bara este amintit documentar încă din anul 1371, iar biserica de zid a fost construită în 1885 de credincioși, în locul vechii biserici de lemn. Preoții care au slujit aici au avut mereu grijă și de educația copiilor, iar în trecut prima școală a funcționat chiar în pridvorul bisericii”, a precizat pr. paroh Cristian Daniel Cărăbaș.