Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Darius Echim - 05 Noiembrie 2025

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca a organizat, în perioada 3‑4 noiembrie, Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema generală „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”.

Ierarhi, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și străinătate au dezbătut diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”.

În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din campusul universitar „Nicolae Ivan”, luni, 3 noiembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit o slujbă de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și a altor participanți și invitați. Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare, la final.

În aula facultății a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului, în prezența și cu participarea a trei ierarhi, a numeroși profesori, teologi, participanţi din țară și din străinătate, precum și a studenților și a cadrelor didactice din cadrul facultății clujene. În calitate de gazdă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic, a adresat participanților un cuvânt de bun‑venit și a prezentat tema generală a întâlnirii științifice: „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care este și cadru universitar al facultății, a susținut prelegerea „Mărturisire și sfințenie”. Preasfințitul Părinte Episcop Benedict, de asemenea cadru universitar al facultății, a conferențiat pe tema „Actualitatea teologiei spirituale academice la un secol de la Patriarhat: perspective teologice și direcții contemporane”. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit pe tema „Paternitatea duhovnicească în învățământul teologic românesc”. Rev. prof. univ. dr. Przemysław Kantyka, decanul Facultății de Teologie de la Universitatea Catolică „Ioan Paul al II‑lea” din Lublin (Polonia), a prezentat comunicarea „Is the Roman Catholic Church moving towards Orthodox Ecclesiological Solutions? Comments on the Synod on Synodality”.

Lucrările Simpozionului internațional au continuat atât la sediul facultății, cât și în mediul online, pe platforma „Zoom meetings”, pe mai multe secțiuni. O secțiune specială a fost dedicată și studenților doctoranzi.

Secțiunea Studii doctorale

Timp de două zile, peste 60 de doctoranzi din țară și străinătate, împreună cu îndrumătorii și profesorii lor, au prezentat și discutat pe diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica manifestării științifice. În calitate de gazdă, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, a adresat participanților un cuvânt, iar pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje a făcut câteva anunțuri organizatorice.

Simpozionul internațional s‑a încheiat marți, 4 noiembrie, când pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, directorul de departament al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, a comunicat concluziile generale ale simpozionului. Cei prezenţi au vizionat filmul documentar „Gheorghe Dima, un sfânt al muzicii românești”, la final a avut loc un concert coral aniversar, susținut de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica”, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, care împlinește anul acesta 35 de ani de la înființare. Invitat de onoare a fost Grupul vocal „Synavlia” din Cluj‑Napoca.

Expoziție de artă sacră

Expoziția de artă sacră „Mărturisire de credință și iconografie”, coordonată de prof. univ. dr. Marcel Muntean, deschisă în Galeria „Ermineia” a facultăţii, poate fi vizitată în perioada 3‑30 noiembrie. Expun cadrele didactice de la specializarea Artă sacră din cadrul instituției de învățământ teologic clujean.

 

Citeşte mai multe despre:   simpozion  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   Facultatea de Teologie Ortodoxa Cluj-Napoca  -   PS Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului  -   online
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Filmul „Coroana României” la Curtea de Argeș Știri
    Filmul „Coroana României” la Curtea de Argeș

    Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul cultural și comunicații media, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu jurnalistul George Grigoriu, a organizat duminică, 2 noiembrie, un eveniment

    05 Noi, 2025
  • Voluntari și jandarmi mobilizați în sprijinul semenilor Știri
    Voluntari și jandarmi mobilizați în sprijinul semenilor

    Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s-au deplasat luni, 3 noiembrie, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unde a avut loc ediția cu numărul 50 din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”

    04 Noi, 2025
  • Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă Știri
    Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă

    Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a-l cinsti pe ocrotitorul spiritual al așezământului monahal bucureștean printr-un bogat program liturgic.

    04 Noi, 2025
TOP 6 Știri