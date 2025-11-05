Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca a organizat, în perioada 3‑4 noiembrie, Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema generală „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”.

Ierarhi, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și străinătate au dezbătut diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”.

În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din campusul universitar „Nicolae Ivan”, luni, 3 noiembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit o slujbă de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și a altor participanți și invitați. Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare, la final.

În aula facultății a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului, în prezența și cu participarea a trei ierarhi, a numeroși profesori, teologi, participanţi din țară și din străinătate, precum și a studenților și a cadrelor didactice din cadrul facultății clujene. În calitate de gazdă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic, a adresat participanților un cuvânt de bun‑venit și a prezentat tema generală a întâlnirii științifice: „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care este și cadru universitar al facultății, a susținut prelegerea „Mărturisire și sfințenie”. Preasfințitul Părinte Episcop Benedict, de asemenea cadru universitar al facultății, a conferențiat pe tema „Actualitatea teologiei spirituale academice la un secol de la Patriarhat: perspective teologice și direcții contemporane”. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit pe tema „Paternitatea duhovnicească în învățământul teologic românesc”. Rev. prof. univ. dr. Przemysław Kantyka, decanul Facultății de Teologie de la Universitatea Catolică „Ioan Paul al II‑lea” din Lublin (Polonia), a prezentat comunicarea „Is the Roman Catholic Church moving towards Orthodox Ecclesiological Solutions? Comments on the Synod on Synodality”.

Lucrările Simpozionului internațional au continuat atât la sediul facultății, cât și în mediul online, pe platforma „Zoom meetings”, pe mai multe secțiuni. O secțiune specială a fost dedicată și studenților doctoranzi.

Secțiunea Studii doctorale

Timp de două zile, peste 60 de doctoranzi din țară și străinătate, împreună cu îndrumătorii și profesorii lor, au prezentat și discutat pe diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica manifestării științifice. În calitate de gazdă, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, a adresat participanților un cuvânt, iar pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje a făcut câteva anunțuri organizatorice.

Simpozionul internațional s‑a încheiat marți, 4 noiembrie, când pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, directorul de departament al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, a comunicat concluziile generale ale simpozionului. Cei prezenţi au vizionat filmul documentar „Gheorghe Dima, un sfânt al muzicii românești”, la final a avut loc un concert coral aniversar, susținut de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica”, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, care împlinește anul acesta 35 de ani de la înființare. Invitat de onoare a fost Grupul vocal „Synavlia” din Cluj‑Napoca.

Expoziție de artă sacră

Expoziția de artă sacră „Mărturisire de credință și iconografie”, coordonată de prof. univ. dr. Marcel Muntean, deschisă în Galeria „Ermineia” a facultăţii, poate fi vizitată în perioada 3‑30 noiembrie. Expun cadrele didactice de la specializarea Artă sacră din cadrul instituției de învățământ teologic clujean.