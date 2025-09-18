Simpozion omagial dedicat Cuviosului Mărturisitor Sofian Boghiu

Biblioteca Sfântului Sinod a găzduit, la scurtă vreme după proclamarea locală a canonizării sale, Simpozionul omagial „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”. Evenimentul s‑a desfășurat astăzi, 18 septembrie 2025, și a reunit ierarhi, preoți și mireni care l‑au cunoscut pe Părintele Sofian sau care au dorit să se împărtășească din experiențele celor care i‑au fost aproape în diferite momente ale vieții și activității pământești.

Manifestarea a cuprins trei sesiuni de comunicări. Prima sesiune, moderată de părintele prof. dr. Constantin Coman, a debutat în dimineața acestei zile cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței într‑un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici”, transmis de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. La finalul mesajului, părintele Constantin Coman și‑a exprimat recunoștința față de lucrarea Întâistătătorului Bisericii noastre: „Cred că suntem cu toții datori să îndreptăm către Părintele Patriarh o adâncă recunoștință pentru că s‑a făcut, într‑un anume fel, receptor al sfatului de taină dumnezeiesc al Preasfintei Treimi. Noi credem și mărturisim că nimic nu se întâmplă în Biserică decât cu îndemn dumnezeiesc. În egală măsură, Părintele Patriarh s‑a făcut receptor al glasului poporului binecredincios și a înfăptuit, cu hotărârea Sfântului Sinod, un act istoric, reparatoriu pentru Biserica noastră, biruind sfiala străbună a românilor, pentru că până în veacul al 20‑lea noi n‑am îndrăznit să trecem în calendar sfinți din neamul nostru, iar acum cei 16 sfinți cuvioși și preoți mărturisitori și cele 16 femei evlavioase, care urmează să fie proclamate anul viitor, țin în mare parte de vremurile apropiate nouă. Trebuie să recunoaștem că poporul binecredincios a avut un rol important, pentru că în eclesiologia noastră răsăriteană, glasul și receptarea din partea poporului sunt foarte importante. A fost o anumită reclamare din partea poporului ca părinți mărturisitori care au suferit în închisorile comuniste să fie recunoscuți ca sfinți, și iată că aceste lucruri s‑au împlinit. Noutatea și entuziasmul absolut deosebit al acestui act este că au fost recunoscuți ca sfinți oameni pe care noi i‑am cunoscut, iar Cuviosul Părintele nostru Sofian este primul dintre ei care a pășit deja pragul mileniului al 3‑lea”.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a transmis și mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, intitulat „Sfântul Sofian, icoana smereniei și a iubirii jertfelnice”.

A urmat prelegerea Preasfințitului Părinte Qais, Episcop de Erzurum, din Patriarhia Antiohiei, care s‑a numit „Abouna Sofian, om al luminii taborice” și a avut în vedere întâmplările trăite începând cu anii 1970, perioadă în care a pictat mai multe lăcașuri de cult din Liban și Siria și a efectuat vizite în alte țări ale Orientului Apropiat: „Prezența arhimandritului Sofian în Liban a avut un impact semnificativ asupra revitalizării vieții monahale a diverselor mănăstiri, și a atras atenția asupra rolului icoanei și a importanței acesteia în viața liturgică ortodoxă. Vizitele sale frecvente la Mănăstirea «Sfântul Iacob Persul» au fost o ocazia de a le învăța pe unele dintre călugărițe cum să picteze icoane, precum și tehnica desenării chipurilor sfinților și lustruirea lor cu lac. Întâlnirile sale cu tinerii din mișcarea tineretului ortodox au dat roade pe termen lung, deoarece mulți dintre cei care i‑au urmărit convorbirile s‑au adăugat Institutului Teologic «Sfântul Ioan Damaschin» din Balamand pentru a aprofunda studiul teologiei și al vieții spirituale. Unii dintre ei s‑au alăturat chiar vieții monahale”.

În continuare, a avut loc lansarea a două noi volume omagiale: „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Viața și învățăturile”, semnat de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, viețuitor al Mănăstirii Antim, și „Predici și cuvântări” ale Sfântului Sofian, ambele apărute recent la Editura BASILICA. Cele două volume au fost prezentate de părintele consilier patriarhal Sorin‑Vasile Tancău, coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române: „Dacă veți privi ambele lucrări, veți observa că pe coperta acestora se află icoana Sfântului Cuvios. Celelalte lucrări cu caracter biografic apărute până acum au pe copertă chipul monahal al Părintelui, însă, din încredințarea Părintelui Patriarh, aceste volume poartă icoana sa, nu într‑un mod întâmplător. Dacă veți observa conținutul lucrării biografice, veți vedea că părintele biograf surprinde un element esențial, acela al faptului că mărturiile tuturor ucenicilor, ale celor care l‑au cunoscut pe Părintele Sofian, sunt despre sfințenia vieții sale. Având în minte acest lucru, cărțile nou‑editate nu mai puteau să îmbrace chipul monahal, ci trebuia ca pe coperta principală să fie icoana sfințeniei”.

Despre conținutul volumului său a vorbit și arhimandritul Antipa Burghelea: „Cartea despre viața Părintelui Sofian a apărut într‑o primă ediție în anul 2022, o ediție mai mare, dar am constatat că erau prea multe informații, așa că din scurtarea ei a rezultat această lucrare care sper să fie de folos cititorilor. (...) Din biografia Părintelui am constatat cât de mult s‑a ostenit pentru Sfânta Biserică, cât de ascultător a fost față de Patriarhii țării, cât de binevoitor a fost față de creștini și cât de implicat a fost în viața bisericească și în viața lăuntrică, monahală”.

Ultimul vorbitor al primei sesiuni de comunicări a fost arhimandritul Mihail Stanciu, care a vorbit pe tema „Cuviosul Părinte Sofian Boghiu, mărturisitor și tămăduitor”: „A vorbi despre Părintele Sofian nu se poate face decât cu sfială, cu prețuire și recunoștință, cu atitudinea aceea inefabilă că nu putem surprinde decât vârful icebergului, ținând cont de ceea ce Părintele Sofian a arătat în această lume. Adâncimea trăirii lui, bogăția și lumina descoperirilor dumnezeiești de care se bucura rămân în taina inimii din care ne vorbea de multe ori cu bucurie și ne făcea și pe noi să căutăm aceste valuri de lumină dumnezeiască ce ne dau înțelegere, simțire, iubire și lucrare. Prin toată activitatea sa, Părintele Sofian a dorit vindecarea oamenilor, chemarea lor la pocăință, unirea cu Dumnezeu și tămăduirea de patimi”.

Sesiunea întâi de comunicări s‑a încheiat cu o serie de discuții pe marginea subiectelor prezentate, cu vizionarea expoziției de fotografie din holul Bibliotecii Sfântului Sinod și vizitarea chiliei memoriale închinate Sfântului Sofian.

În cadrul următoarelor două sesiuni de comunicări care vor avea loc după pauza de prânz vor lua cuvântul: pr. prof. dr. Constantin Coman, pr. prof. dr. Ioan Sauca, dr. Adrian Petcu, pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, conf. dr. Adrian Lemeni, pr. Daniel Bedran, prof. dr. Marius Vasileanu, protos. dr. Teofan Popescu, urmând a fi prezentată și prelegerea pr. Mihail Bortă. Evenimentul se va încheia cu o sesiune de discuții și concluzii.