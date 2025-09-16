Proclamarea locală a canonizării „Apostolului Bucureștilor”

Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, la Mănăstirea Antim din centrul Capitalei a avut loc astăzi, 16 septembrie 2025, proclamarea locală a canonizării celui supranumit „Apostolul Bucureștilor”. Momentul solemn s‑a petrecut la finalul Sfintei Liturghii săvârșite, pe un podium special amenajat în vecinătatea bisericii așezământului monahal, de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În această zi frumoasă de început de toamnă, nenumărați creștini din București, din alte zone ale țării și chiar și de peste hotare au luat parte, cu emoție sfântă, la momentul în care Părintele Sofian Boghiu a fost în mod deplin recunoscut de Biserica noastră ca un bineplăcut și casnic al lui Dumnezeu. După ce, în data de 4 februarie 2025, la sărbătoarea Centenarului Patriarhiei Române, la Catedrala Patriarhală a avut loc proclamarea generală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim și a altor 15 sfinți părinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al 20‑lea, marți, 16 septembrie, la mănăstirea la care Cuviosul Sofian și‑a desfășurat activitatea duhovnicească a avut loc proclamarea locală a trecerii sale în rândul sfinților.

Prima sa pomenire a debutat în ajun, cu săvârșirea slujbei Privegherii de un sobor numeros de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. În ziua cinstirii marelui duhovnic al Bucureștilor, după săvârșirea slujbei Acatistului său și a Ceasurilor 3 și 6, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Siluan, Mitropolit de Byblos și Botrys, din Patriarhia Antiohiei; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, din Patriarhia Antiohiei; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcopi‑vicari patriarhali; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, alături de care s‑au rugat numeroși alți slujitori. Pe tot parcursul slujbei, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian a vegheat asupra clericilor și credincioșilor adunați în rugăciuni, oferindu‑le binecuvântarea lui Dumnezeu prin cinstitele sale moaște care au fost de curând așezate într‑o raclă lucrată cu măiestrie și sfințită, la finalul săptămânii anterioare, de Patriarhul României.

Înainte de încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Casian a dat citire Tomosului Sinodal de proclamare a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. În continuare, în timp ce corul Mănăstirii Antim intona troparul sfântului, poporul dreptcredincios a fost binecuvântat cu icoana pe care a fost zugrăvit chipul Cuviosului, după care ierarhii prezenți au sărutat cu evlavie icoana și racla ce adăpostește cinstitele sale moaște.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dat citire mesajului transmis cu această ocazie de Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței într‑un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici”.

După încheierea slujbei, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oferit, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în apărarea credinței ortodoxe, promovarea culturii și intensificarea vieții creștine, lui Gheorghe Stan și lui Nelu Păun. La final, icoana și racla cu sfintele moaște ale Cuviosului au fost purtate și așezate spre închinare într‑un baldachin special amenajat.