În această seară, 15 septembrie 2025, la Mănăstirea Antim din București este săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine.

Lauda de seară în cinstea Sfântului Cuvios de la Antim este oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Alături de ierarh se roagă: părintele protosinghel Vicenţiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim; părintele protosinghel Irineu Curtescu, starețul Mănăstirii Ponor din județul Alba; părintele arhim. asist. dr. Chiril Lovin; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, precum și alți preoți și diaconi.

La momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat că Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a fost un părinte al smereniei și al rugăciunii, care a arătat prin viața sa că iubirea lui Hristos se trăiește în simplitate, pace și dragoste față de oameni.

„Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este pentru noi un apostol al lui Hristos în vremurile noastre, un om care a propovăduit Evanghelia nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin exemplul personal. Viața lui a fost o icoană vie a smereniei și a răbdării, o mărturie că adevărata putere a creștinului stă în rugăciune și în tăcuta slujire a aproapelui. Cu o dragoste neclintită față de Biserică, Sfântul Cuvios Sofian a dăruit tot ce a avut mai bun, cuvântul blând al duhovnicului, rugăciunea statornică a monahului și darul său artistic, așezat în slujba lui Dumnezeu. Multe dintre icoanele și bisericile pe care le-a împodobit cu mâinile sale rămân până astăzi o mărturie tăcută a credinței sale. Mai mult decât atât, el a știut să zugrăvească în inimile multor oameni chipul Mântuitorului Hristos, ajutându-i să devină fii și fiice ai/ale lui Dumnezeu. A fost un prieten al tinerilor, un părinte apropiat de sufletul fiecăruia, care știa să răspundă cu blândețe și să lumineze prin sfat și rugăciune. Pentru întreaga obște a Mănăstirii Antim, canonizarea sa este o mare bucurie și o călăuză luminoasă în urcușul duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu. Viața și rugăciunile Sfântului Sofian rămân o pildă vie, o chemare pentru fiecare credincios de a trăi cu credință, smerenie și iubire în Hristos”, a spus ierarhul.

Manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim vor continua mâine, 16 septembrie, cu oficierea, de la ora 8:00, a Acatistului Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a Ceasurilor 3 și 6, iar de la ora 9:00 a Sfintei Liturghii, urmată de proclamarea locală a canonizării Cuviosului Sofian.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este unul dintre marii pictori și iconari ortodocși ai secolului al 20-lea. Trăitor isihast și duhovnic iscusit, supranumit „Apostolul Bucureștilor”, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian a fost părintele spiritual al multor credincioși. Blândețea, discernământul și milostivirea sa au fost apreciate de numeroase persoane care l-au cunoscut.