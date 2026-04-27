Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În duminica afierosită în Biserica Ortodoxă celor dintâi mărturisitoare ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfintele Femei Mironosițe și, prin extensie, tuturor femeilor creștine, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul amenajat lângă Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în momentul împărtășirii clericilor de către arhid. Adrian Matei, director în cadrul Sectorului educațional‑teologic, care a evidențiat rolul esențial și, totodată, paradoxal al Femeilor Mironosițe în vestirea Învierii Domnului, având în vedere faptul că, în contextul vremii, femeile nu aveau autoritate publică. Prin dragostea lor nemăsurată față de Mântuitorul, care a biruit teama de a fi pedepsite, ele devin primele martore și vestitoare ale Învierii, reprezentând, peste veacuri, modele de credință vie, nu prin învățătură teoretică, ci prin trăire.

Arhipăstorul Sucevei și Rădăuților i‑a mulțumit arhid. Adrian Matei pentru cuvântul de învățătură, amintind că cei care doresc să își lărgească și mai mult orizontul cunoștințelor pot lectura predica la această duminică postată pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și intitulată Mironosițele - primele mărturisitoare ale Învierii lui Hristos.

Întrucât în această zi sunt sărbătorite cele care se nevoiesc în împlinirea voii Celui Preaînalt, chiriarhul eparhiei al cărei ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou le‑a felicitat pe toate femeile creștine, precizând că a alcătuit cu prilejul Duminicii Mironosițelor și un Decalog al femeii creștine, ce pune în lumină rolul femeilor iubitoare de Hristos în viața și în misiunea Bisericii și a familiei.