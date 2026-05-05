Slujiri arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 05 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, în Duminica a 4‑a după Paști, 3 mai. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ierarh Nicolae” a catedralei, dirijată de preotul Nicolae‑Daniel Balea.

Preotul Marius Iovan, slujitor al Catedralei Episcopale, a rostit omilia pericopei evanghelice a vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, făcând referire la Evanghelia acestei duminici, a arătat că slăbănogul de la Vitezda nu suferea doar de boala trupească, ci purta și o grea povară sufletească, generată de singurătate profundă. De asemenea, ierarhul a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos l‑a vindecat pe cel bolnav în zi de sâmbătă, arătând că pentru săvârșirea binelui nu există un timp anume rânduit, ci fapta cea bună trebuie săvârșită în toată vremea.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în această duminică, zi în care este pomenit Sfântul Cuvios Irodion de la Lainci, la Schitul Bălata, cu prilejul sărbătorii ocrotitorului așezământului monahal. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu și binefăcătorii așezământului monahal trecuți la cele veșnice.

Pomenirea celor adormiți, în satul Huta, judeţul Cluj

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta Liturghie, sâmbătă, 2 mai, în localitatea Huta, comuna Chiuiești, județul Cluj, la Altarul de vară aflat lângă Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu - fiu al satului și întâiul Episcop al Devei și Hunedoarei, pentru ctitorii și slujitorii bisericii și pentru toți credincioșii din localitate trecuți la Domnul.

 

