Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujiri şi binecuvântări arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Slujiri şi binecuvântări arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 13 August 2025

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a binecuvântat credincioşii din mai multe localităţi hunedorene.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a liturghisit la Altarul de vară al Catedralei Episcopale împreună cu soborul de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ierarh Nicolae” a lăcașului de cult, dirijată de pr. Nicolae‑Daniel Balea.

În cuvântul de învățătură, făcând referire la Evanghelia acestei duminici,  despre potolirea furtunii și umblarea pe mare, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că adevărata credință se certifică printr‑o predare deplină în mâinile lui Dumnezeu și în voia Sa, îndemnându‑i pe cei prezenți să mențină o permanentă comuniune cu Dumnezeu, chemându‑L sincer în rugăciune, fără teamă de vânturile și valurile acestei lumi.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Călan, Protopopiatul Hațeg, împreună cu soborul slujitor.

La predică, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre orbirea spirituală care vine din învârtoșarea și împietrirea inimii, explicând că de aceasta ne putem vindeca prin Taina Mărturisirii și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin rânduială zilnică de rugăciune și de lectură din Sfânta Scriptură.

Luni, 11 august, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul Băița, care și‑a sărbătorit ocrotitorul.

De asemenea, în seara zilei de luni, 11 august, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit slujba de sfințire a casei parohiale din Parohia Sulighete, Protopopiatul Brad.

În continuare, ierarhul a săvârşit slujba Paraclisului Maicii Domnului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Catedrala Episcopală din Deva
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri