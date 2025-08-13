Slujiri şi binecuvântări arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a binecuvântat credincioşii din mai multe localităţi hunedorene.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a liturghisit la Altarul de vară al Catedralei Episcopale împreună cu soborul de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ierarh Nicolae” a lăcașului de cult, dirijată de pr. Nicolae‑Daniel Balea.

În cuvântul de învățătură, făcând referire la Evanghelia acestei duminici, despre potolirea furtunii și umblarea pe mare, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că adevărata credință se certifică printr‑o predare deplină în mâinile lui Dumnezeu și în voia Sa, îndemnându‑i pe cei prezenți să mențină o permanentă comuniune cu Dumnezeu, chemându‑L sincer în rugăciune, fără teamă de vânturile și valurile acestei lumi.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Călan, Protopopiatul Hațeg, împreună cu soborul slujitor.

La predică, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre orbirea spirituală care vine din învârtoșarea și împietrirea inimii, explicând că de aceasta ne putem vindeca prin Taina Mărturisirii și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin rânduială zilnică de rugăciune și de lectură din Sfânta Scriptură.

Luni, 11 august, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul Băița, care și‑a sărbătorit ocrotitorul.

De asemenea, în seara zilei de luni, 11 august, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit slujba de sfințire a casei parohiale din Parohia Sulighete, Protopopiatul Brad.

În continuare, ierarhul a săvârşit slujba Paraclisului Maicii Domnului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate.