Slujirile ierarhilor hunedoreni de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 09 Septembrie 2025

La sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”‑Crișan, din comuna Ribița. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul monahiilor și surorilor de la Schitul Poiana Muierii‑Petrila.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că Prunca Maria s‑a născut ca rod al răbdării și al stăruinței în rugăciune a Drepților Părinți Ioachim și Ana, cei care apoi, împlinindu‑și făgăduința făcută lui Dumnezeu, au închinat‑o Domnului la templul din Ierusalim, unde Maica Domnului s‑a sălășluit 12 ani în rugăciune, în post și în meditație, slujind cele necesare pentru îngrijirea templului. Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe cei prezenți să o aibă pe Fecioara Maria ca model de viețuire, ostenindu‑se să împlinească măcar câteva din mulțimea virtuților care i‑au împodobit sufletul.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a adresat un cuvânt de mulțumire arhimandritului Visarion Neag, starețul mănăstirii și exarhul așezămintelor monahale din eparhie, preoților slujitori și credincioșilor pelerini veniți la Mănăstirea Crișan în zi de sărbătoare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a slujit la Catedrala Episcopală din Deva şi i‑a îndemnat pe cei prezenți ca, având înaintea ochilor modelul de viețuire și nevoință al Fecioarei Maria, să‑și crească copiii aproape de Biserică, însoțindu‑le creșterea cu rugăciuni înălțate Maicii Domnului, ca una ce este îndrumătoare milostivă și bună ocrotitoare. 

 

