Sprijin pentru pelerinii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Pelerinii care vin în Capitală, cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi sprijiniți și în acest an de sectoarele social‑filantropice ale Administrației Patriarhale și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină și grija constantă a Bisericii față de pelerini.

„Ca în fiecare an, Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va fi prezent pe Colina Bucuriei între 23 și 28 octombrie. În 23 octombrie, după tradiționalul pelerinaj «Calea Sfinților», ne vom instala împreună cu voluntarii de la Sectorul învățământ și activități cu tineretul și vom căuta să fim sprijin celor care așteaptă să se închine Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pentru a ușura așteptarea pelerinilor, au fost pregătite pachete alimentare care conțin sandvișuri, eugenii și biscuiți, la care se vor adăuga 30.000 de sticle de apă oferite de protoieriile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Dorim ca, prin aceste gesturi simple, să fim aproape de oameni și să le aducem un strop de alinare și bucurie”, a spus părintele consilier eparhial Ionuț Tutea, după cum informează TRINITAS TV.

Pelerinii care ajung pe Colina Patriarhiei se vor putea închina și la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul din Eghina, precum și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - Noul Hozevit.

În acest an, pelerinajul se desfășoară în perioada 19-29 octombrie și va cuprinde un amplu program liturgic.

Prin aceste inițiative, Biserica Ortodoxă Română continuă tradiția de a fi aproape de oameni, oferind nu doar hrană trupească, ci și sprijin sufletesc, în duhul iubirii milostive față de aproapele.