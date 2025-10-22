Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sprijin pentru pelerinii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Sprijin pentru pelerinii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 22 Octombrie 2025

Pelerinii care vin în Capitală, cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi sprijiniți și în acest an de sectoarele social‑filantropice ale Administrației Patriarhale și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină și grija constantă a Bisericii față de pelerini.

„Ca în fiecare an, Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va fi prezent pe Colina Bucuriei între 23 și 28 octombrie. În 23 octombrie, după tradiționalul pelerinaj «Calea Sfinților», ne vom instala împreună cu voluntarii de la Sectorul învățământ și activități cu tineretul și vom căuta să fim sprijin celor care așteaptă să se închine Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pentru a ușura așteptarea pelerinilor, au fost pregătite pachete alimentare care conțin sandvișuri, eugenii și biscuiți, la care se vor adăuga 30.000 de sticle de apă oferite de protoieriile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Dorim ca, prin aceste gesturi simple, să fim aproape de oameni și să le aducem un strop de alinare și bucurie”, a spus părintele consilier eparhial Ionuț Tutea, după cum informează TRINITAS TV.

Pelerinii care ajung pe Colina Patriarhiei se vor putea închina și la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul din Eghina, precum și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - Noul Hozevit.

În acest an, pelerinajul se desfășoară în perioada 19-29 octombrie și va cuprinde un amplu program liturgic.

Prin aceste inițiative, Biserica Ortodoxă Română continuă tradiția de a fi aproape de oameni, oferind nu doar hrană trupească, ci și sprijin sufletesc, în duhul iubirii milostive față de aproapele.

 

Citeşte mai multe despre:   Hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou  -   pelerinaj  -   Catedrala Patriarhala
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri