Tabăra „Tineri în lumina Ortodoxiei”, la Cavnic

La Cavnic, judeţul Maramureş, a avut loc, în perioada 6‑8 iulie, Tabăra „Tineri în lumina Ortodoxiei”, organizată de Protopopiatul Vişeu. Cei 60 de copii şi tineri aflaţi în tabără la Royal Alpin au participat, în prima zi, la o activitate susţinută de comisar‑șef Flavia Sălăgean, care le‑a vorbit celor prezenţi despre riscurile și consecințele bullyingului. De asemenea, psiholoaga Ștefana Boga a discutat cu tinerii despre valorile esențiale ale vieții: iertarea, dragostea, răbdarea, pacea, credința și multe altele, îndemnându‑i să le transforme în repere pentru viitor. Ziua s‑a încheiat cu un concurs de creație literară, în cadrul căruia participanții și‑au pus în valoare imaginația, creativitatea și talentul, conform organizatorilor.

În cea de-a doua zi, copiii s‑au bucurat de o experiență plină de aventură în parcul „Tuby Land”, pe traseele de cățărare, pe tobogane cu colacul şi la alte activități recreative.

„După masa de prânz, participanții la tabără au avut bucuria de a fi vizitați de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Împreună cu tinerii, Preasfinția Sa a analizat și tâlcuit mai multe texte din Sfânta Scriptură, oferindu‑le îndrumări și răspunsuri la întrebările lor. La finalul întâlnirii, le‑a dăruit copiilor cărți de rugăciuni, ca sprijin în creșterea lor duhovnicească”, au transmis organizatorii.

Ziua s‑a încheiat cu activitatea creativă „Scrisoare către Dumnezeu”, în cadrul căreia fiecare copil și‑a exprimat gândurile și rugăciunile, urmată de un foc de tabără.

În ultima zi de tabără, copiii au avut parte de un atelier susținut de prof. dr. Ancuța Bobină, în cadrul căruia au învățat să confecționeze o trăistuță și să modeleze în lut.

„Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă, pentru binecuvântările revărsate asupra acestei tabere, pentru bucuria de a fi împreună, pentru prieteniile legate, pentru zâmbetele copiilor și pentru toate darurile primite în aceste zile”, au mai transmis organizatorii.

Participanţii la tabără au fost îndrumaţi de pr. Dinu Horațiu Brici, protopopul de Vișeu, pr. Călin Vlad - secretar al Protopopiatului Vișeu, pr. Florin Pop - coordonator pentru catehizarea tineretului, pr. Ştefan Ardelean - Parohia „Buna Vestire”, Vișeu de Mijloc, pr. Daniel Magdău - Parohia „Sfânta Treime”, Șieu; pr. Dumitru Iuga - Parohia „Sfânta Treime”, Baia Borșa, conform Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.