Târnosirea bisericii din stâncă de la Piatra Scrisă

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit sâmbătă, 15 noiembrie, biserica din stâncă, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Duminica Tuturor Sfinților”, de la Mănăstirea Piatra Scrisă-Armeniș, județul Caraș-Severin.

După slujba de târnosire a bisericii din stâncă, Părintele Episcop Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezența a mai multor credincioși din împrejurimi, dar și a celor ce se opresc din drumul lor pentru a se ruga la acest așezământ monahal, care se află lângă localitatea Armeniș, pe drumul european ce leagă Caransebeșul de Orșova.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, acest paraclis a fost târnosit și credem că toți călătorii se vor închina cu și mai multă evlavie în această biserică. Icoana Sfintei Treimi a fost curățată și credem că acum se vede mult mai bine pe această stâncă. Sunt tot felul de mărturii ale tradiției locale care ne vorbesc despre originile acestei icoane, însă noi totuși credem și mărturisim că icoana Sfintei Treimi de la Piatra Scrisă este nefăcută de mână omenească, a apărut în chip miraculos pe această stâncă și iată, după 250 de ani aproximativ, această icoană ocrotește nu numai acest loc, ci și pe toți cei care viețuiesc în jurul mănăstirii și pe cei care se opresc aici, se închină și rostesc o rugăciune”, a afirmat Părintele Episcop Lucian la final.

Sfântul lăcaș ce adăpostește icoana Sfintei Treimi pictată pe stâncă a fost construit din piatră în anul 1929 de către Vasile și Ana Dragomir din Slatina Mică, fiind acoperită cu tablă și având iconostasul din zidărie. În anii 2024-2025 s-au efectuat ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș. Lucrările au constat în zidirea unui nou Jertfelnic (Sfânta Masă), împodobirea interiorului și exteriorului cu icoane din mozaic, montarea unor ferestre noi și a ușii de la intrare, pardoseala a fost placată cu piatră, iar icoana făcătoare de minuni a Sfintei Treimi a fost restaurată. Toate acestea s-au realizat sub îndrumarea părintelui arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial.

Prima atestare documentară despre icoana pictată pe stâncă apare pe o hartă militară austriacă din anul 1788, care numește acest loc „Stânca Sfintei Treimi”. Icoana, zugrăvită pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, a fost restaurată în anul 1822 de Moise Buru Scriitorul din Caransebeș, iar credincioșii din împrejurimi au cinstit locul prin pelerinaje la „Duminica Tuturor Sfinților”, numindu-l Piatra Scrisă.